8 мифов о яйцах: что правда, а что давно устарело

Яйца десятилетиями то запрещали из-за холестерина, то называли идеальным завтраком. Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал «Рамблеру», сколько яиц в день можно есть и как обезопасить себя от сальмонеллёза.

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Миф 1. Яйца резко повышают холестерин

Желток действительно богат пищевым холестерином, но реакция организма зависит от человека и от того, что ещё стоит на тарелке. По данным Harvard Health, одно крупное яйцо содержит около 6 г белка и примерно 70 ккал; насыщенных жиров в нём мало, трансжиров нет.

«Масштабные метаанализы последних лет (включая данные Гарвардской школы общественного здравоохранения) не нашли значимой связи между потреблением 1–3 яиц в день и повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний в общей популяции. Вред возникает, если яйца жарят на беконе или сливочном масле и подают с тостами с маслом – то есть важен общий пищевой контекст, а не сам продукт». Владимир Алексеевич Логинов врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко», к. м. н.

Крупный анализ BMJ показал: связь между умеренным потреблением яиц и сердечно-сосудистым риском зависит от общего контекста питания и состояния здоровья. Для многих здоровых людей одно яйцо в день не связано с заметным ростом риска — при условии, что остальной рацион сбалансирован.

Людям с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и нарушениями липидного обмена стоит обсуждать количество яиц в рационе с врачом.

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Миф 2. Яйца нельзя есть каждый день

В современных диетологических рекомендациях Аmerican Heart Association сообщают, что каждый день можно съедать 1-2 яйца. При этом «каждый день» не значит «без ограничений»: важны размер порции, способ готовки и то, что рядом на тарелке.

«Жесткого лимита, за которым наступает вред, не установлено. Большинство рекомендаций (AHA, ESC) сходятся на безопасном коридоре: до 7 яиц в неделю», — поясняет врач-гастроэнтеролог.

Варёное яйцо или омлет с овощами и яйца, жаренные на большом количестве сливочного масла с беконом и колбасой, — принципиально разные завтраки. Добавить яйцо к рациону, богатому насыщенными жирами, и считать такой приём пищи полезным — ошибка. Продукт не компенсирует и не нейтрализует то, с чем его едят.

Миф 3. Белок полезен, желток вреден

В желтке сосредоточена значимая часть питательных веществ яйца: холин, лютеин, зеаксантин, витамин D, жиры. Холин важен для работы нервной системы; лютеин и зеаксантин — каротиноиды, которые накапливаются в сетчатке глаза.

Большинству людей нет необходимости полностью исключать желток. Это может быть оправдано в индивидуальных диетах — по назначению врача или диетолога при конкретных медицинских показаниях.

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Миф 4. Сырые яйца полезнее варёных

Это один из опасных мифов. Сырое яйцо не даёт никакого преимущества перед приготовленным, зато повышает риск инфекции и хуже усваивается. Небольшое исследование усвояемости белка показало: белок приготовленного яйца усваивается эффективнее, чем сырого.

«Усвояемость сырого яичного белка составила около 50–60%, в то время как у варёного (денатурированного) — 91–94%», — делится эксперт.

Кроме того, сырые яйца содержат авидин — белок, который связывает биотин и мешает его усвоению. При термической обработке авидин разрушается.

«Главный риск при употреблении сырых яиц — сальмонеллез. Заболевание может протекать с тяжёлой лихорадкой, рвотой и диареей. Для детей, пожилых и людей с иммунодефицитом может быть смертельно опасен. Ещё одна побочка при употреблении сырых яиц — плохое пищеварение», — говорит гастроэнтеролог.

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Миф 5. Чистая скорлупа — гарантия безопасности

Бактерии могут находиться как на поверхности скорлупы, так и внутри яйца — если курица была инфицирована сальмонеллой, бактерия попадает внутрь ещё до формирования скорлупы.

«Скорлупа пористая. Мытье с мылом или агрессивными моющими средствами разрушает защитную кутикулу (надскорлупную пленку). Мыть яйца нужно непосредственно перед приготовлением теплой проточной водой. Хранить мытые яйца нельзя», — советует врач.

Вот несколько простых правил:

храните яйца в холодильнике , не на дверце;

, не на дверце; не используйте в пищу треснувшие яйца;

мойте руки и поверхности после контакта с сырыми яйцами;

мойте яйцо непосредственно перед приготовлением тёплой проточной водой — не заранее, иначе разрушается защитная плёнка скорлупы;

тёплой проточной водой — не заранее, иначе разрушается защитная плёнка скорлупы; не храните уже вымытые яйца.

Миф 6. Коричневые яйца полезнее белых

Цвет скорлупы определяется породой курицы и не влияет на питательную ценность. Коричневые яйца не содержат больше витаминов, белка или полезных жиров. Питательный состав зависит в том числе от рациона курицы, условий содержания и размера яйца.

Важно и другое: «домашнее» или «фермерское» не означает автоматически безопасное. На птицефабриках ведётся ветеринарный мониторинг и вакцинация против сальмонеллёза, но это не даёт стопроцентной защиты от заражения. Домашняя же курица может быть бессимптомным носителем бактерии.

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Миф 7. Яйца вредны для печени и желудка

Нет оснований считать, что умеренное употребление яиц вредит печени или желудку у здорового человека. Проблемы чаще связаны не с самим яйцом, а со способом приготовления: жарка в большом количестве масла, майонезные салаты, сочетание с копчёностями и жирными соусами.

При болезнях желчного пузыря, хроническом панкреатите или заболеваниях печени рацион нужно обсуждать с врачом — не потому что яйцо само по себе опасно, а потому что жировая нагрузка и способ приготовления могут быть важны при конкретном диагнозе.

Миф 8. Яйца нельзя детям и беременным

Правильно приготовленные яйца могут быть частью рациона и детей, и беременных. Полностью исключать яйца из рациона этих групп без медицинских показаний нет смысла.

Другое дело — сырые и недоготовленные яйца. Для беременных, маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом их лучше исключить из рациона из-за риска сальмонеллёза. Гоголь-моголь, соусы с сырым яйцом, глазунья с жидким желтком — всё это требует осторожности именно в этих группах.

Главное о пользе и вреде яиц

Яйца — не враг и не лекарство. Для большинства здоровых людей яйцо — обычный питательный продукт с хорошим содержанием белка, полезным желтком и минимумом насыщенных жиров. Его не нужно демонизировать, но и превращать в суперфуд тоже не стоит.

Реальные риски связаны не с самим яйцом, а с тем, как его готовят, хранят и с чем едят. Сырые яйца хуже усваиваются и опаснее с точки зрения инфекции. Чистая скорлупа не гарантирует безопасности. Коричневый цвет не добавляет пользы. А желток — не мусор, который нужно выбрасывать.

Текст проверил врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов, стаж 16 лет.

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