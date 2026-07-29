Москвичка похудела на шаурме: почему не стоит это повторять

В соцсетях и СМИ обсуждают эксперимент москвички, которая в течение 30 дней ела только шаурму. По словам девушки, она ежедневно съедала одну шаурму примерно в одно и то же время, не придерживалась других диетических ограничений и сдала анализы до и после эксперимента. По итогам месяца она сообщила, что похудела на несколько килограммов, а также отметила снижение общего холестерина и уменьшение окружности талии. Врач-эндокринолог, диетолог Наталия Шведова рассказала «Рамблеру», почему худеть на одном продукте — плохая идея.

© ArtMarie/iStock.com

Алиса Гроссман поделилась с «Рамблером» подробностями своего рациона до и во время эксперимента с шаурмой.

«Я питалась как и когда придётся. Но в основном это были готовые вторые блюда, не фастфуд. Когда стала питаться шаурмой, а она была одна за весь день, но примерно в одно и то же время — около 6 вечера, — стало получше, видимо, именно из-за того, что ела в одно и то же время. Плюс на ночь иногда делала салат из огурцов и помидоров с чёрным хлебом. Поняла, что смогу есть шаурму долго. Она везде разная, хотя состав, по сути, одинаковый. По ощущениям, если бы я ела половину шаурмы утром и половину вечером, это был бы идеальный для меня рацион, но очень хотелось сладкого после, поэтому я заедала маленькими мятными конфетками без сахара». Алиса Гроссман блогер, актриса

В своих соцсетях девушка также опубликовала скриншот с анализами, где видно снижение показателя холестерина с 6,26 до 5,57 ммоль/л, и поделилась с подписчиками информацией о замерах: объёмы уменьшились на два сантиметра.

© Соцсети Алисы Гроссман

Мнение врача-диетолога

По словам врача-эндокринолога, диетолога Наталии Шведовой, снижение общего холестерина в этом эксперименте объясняется несколькими механизмами, и состав шаурмы здесь играет далеко не главную роль. Основной механизм — это дефицит калорий и потеря веса. Когда человек худеет, печень снижает синтез липопротеинов очень низкой плотности, из которых образуются липопротеины низкой плотности, и общий холестерин падает. Это физиологический ответ на отрицательный энергетический баланс.

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Второй механизм — изменение состава пищи. Если до эксперимента рацион состоял из готовых вторых блюд, которые часто содержат скрытые насыщенные жиры, пальмовое масло и трансжиры, добавленные сахара и соль, то в шаурме с курицей меньше насыщенного жира (доля насыщенных жиров в рационе снизилась). Меньше насыщенных жиров — меньше стимуляция синтеза холестерина в печени.

«Решающую роль в этом эксперименте сыграло не свойство шаурмы, а изменение режима питания и снижение общей калорийности. Из рассказа девушки следует, что до эксперимента она питалась как придётся, в основном готовыми блюдами, и количество приёмов пищи не контролировала. Когда она перешла на одну шаурму в день примерно в одно и то же время, общая суточная калорийность неизбежно снизилась». Шведова Наталия Александровна врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Юниклиник», член Ассоциации доказательных нутрициологов и Российской ассоциации эндокринологов

Одна шаурма с курицей содержит примерно 600–800 килокалорий, что для взрослой женщины значительный дефицит. Добавленный салат из огурцов и помидоров не меняет общей картины. Фактически это был вариант монодиеты с низкой калорийностью, и снижение веса с уменьшением окружности талии подтверждает дефицит энергии. Регулярный приём пищи в одно и то же время тоже внёс вклад, стабилизировав циркадные ритмы и снизив хаотичные перекусы.

«Если бы она ела шаурму три раза в день без дефицита калорий, ни вес, ни холестерин не изменились бы. Так что шаурма здесь — просто инструмент, а не причина», — говорит диетолог.

Дефицит калорий для похудения: кому подходит, а кому нет

Насколько безопасны монодиеты

Специалист уточняет, что ни один продукт не содержит полного объёма необходимых нутриентов. Шаурма с курицей и овощами содержит белок, углеводы и жиры, но в ней практически нет кальция, магния, калия, витамина C, витаминов группы B в достаточном количестве. За месяц это не приведёт к клиническому дефициту, но за три-четыре месяца — обязательно.

У монодиет есть и другие недостатки:

Они могут привести к саркопении, то есть потере мышечной массы. При дефиците калорий и однообразном питании организм берёт энергию не только из жира, но и из мышц, и чем дольше длится такая диета, тем больше мышечной ткани теряется. Это замедляет основной обмен веществ и способствует повторному набору веса после возвращения к обычному питанию.

то есть потере мышечной массы. При дефиците калорий и однообразном питании организм берёт энергию не только из жира, но и из мышц, и чем дольше длится такая диета, тем больше мышечной ткани теряется. Это замедляет основной обмен веществ и способствует повторному набору веса после возвращения к обычному питанию. Может страдать разнообразие кишечной микробиоты, которая нуждается в разных типах пищевых волокон. Однообразное питание обедняет микробиом, а это связывают с повышенным риском воспалительных заболеваний кишечника и метаболических нарушений в будущем.

которая нуждается в разных типах пищевых волокон. Однообразное питание обедняет микробиом, а это связывают с повышенным риском воспалительных заболеваний кишечника и метаболических нарушений в будущем. Развивается психологическая усталость от однообразия, которая может спровоцировать срыв и эпизод переедания.

которая может спровоцировать срыв и эпизод переедания. Быстрое снижение веса на фоне резкого ограничения калорий повышает риск образования камней в желчном пузыре.

«Результат эксперимента объясним физиологически. Однако это не делает шаурму полезным продуктом и не отменяет рисков монодиет. Кратковременное улучшение анализов на фоне дефицита калорий — это ожидаемое явление. Опасность таких экспериментов в том, что они создают у зрителей иллюзию, будто можно питаться фастфудом и при этом улучшать здоровье. На деле же через месяц-другой такого рациона начнут проявляться дефициты, а при возвращении к обычному питанию вес вернётся, но уже с меньшей мышечной массой и замедленным обменом, поэтому важно питаться сбалансированно и рационально», — заключает врач-диетолог.

Главное о диете на шаурме

Похудение на одном продукте не означает, что он подходит для постоянного рациона. В подобных экспериментах результат в первую очередь связан с дефицитом калорий, а не с особенными свойствами выбранной еды. Однообразное питание может дать быстрый результат на весах, но при длительном соблюдении повышает риск нехватки питательных веществ и потери мышечной массы. Использовать шаурму или любой другой продукт как основу монодиеты — плохая стратегия: для устойчивого снижения веса важнее полноценный и разнообразный рацион, который можно соблюдать долго.

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