Рацион во время простуды: что поможет восстановиться, если готовить не хочется
Простуда обычно застаёт врасплох: аппетита нет, стоять у плиты не хочется, а организму в этот период особенно нужны силы для восстановления. Разобрались, какие продукты помогут поддержать самочувствие и сделать рацион более комфортным.
Питьевой режим
С повышенной температурой организм теряет жидкость активнее, поэтому пить в такие дни нужно больше обычного. Подойдут тёплая вода, чай с лимоном и мёдом, морсы.
Если совсем нет сил заваривать чай самостоятельно, выбирайте готовые морсы или травяные чаи — их удобно держать дома на случай простуды.
Лёгкая еда, которая не перегружает организм
Во время болезни лучше отдавать предпочтение блюдам, которые легко усваиваются и не создают дополнительной нагрузки на пищеварение. Куриный бульон, овощные супы и каши помогут восполнить силы и подойдут для ежедневного рациона.
Если готовить нет возможности, обратите внимание на готовые супы и каши в порционных упаковках. Их достаточно разогреть, чтобы быстро организовать приём пищи.
Польза бульона: костный, куриный или второй
Витамины и поддержка иммунитета
Организму во время болезни особенно нужны витамины, поэтому в рацион стоит добавить продукты с высоким содержанием витамина C: цитрусовые, ягоды, зелень. Тёплые напитки можно дополнить имбирём или мёдом — они помогут сделать их более согревающими.
При этом не обязательно тратить силы на подготовку таких продуктов самостоятельно. Готовые фруктовые и ягодные смеси, а также имбирный чай в пакетиках — простой способ дополнить рацион, даже если на готовку совсем нет сил.
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