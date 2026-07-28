Кажется, что дыня — это лишь вода и сахар, но исследования показывают, что не всё так просто. В этом фрукте есть каротиноиды, калий и даже омега-3. Врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова рассказала «Рамблеру», чем полезна дыня и сколько её можно съесть.

Чем дыня полезна для здоровья и какие витамины и минералы она содержит?

Дыня — это не только вкусный сезонный фрукт, но и источник витаминов, минералов и других биологически активных веществ. Она содержит каротиноиды, витамин C и фенольные соединения — вещества с антиоксидантными свойствами, которые помогают защищать клетки организма от повреждения свободными радикалами. В семенах дыни дополнительно содержатся витамин E и омега-3 жирные кислоты. Кроме того, в дыне есть витамины A, C, E, K и некоторые витамины группы B. Из минералов она содержит калий, магний, фосфор, кальций и селен.

«Важно понимать, что дыню не стоит называть "суперфудом" или универсальным источником всех необходимых витаминов и минералов. Она может быть частью разнообразного и сбалансированного рациона, который обеспечивает организм необходимыми питательными веществами». Белоусова Маргарита Сергеевна врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье, к. м. н.

Правда ли, что дыня помогает поддерживать здоровье сердца, сосудов и иммунитет?

Дыня действительно содержит вещества, которые теоретически могут способствовать поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и иммунитета. В частности, это витамин C и антиоксиданты, а также калий — минерал, который играет важную роль в поддержании нормальной работы сердца и регуляции артериального давления.

Однако важно понимать, что наличие полезных веществ в продукте не означает, что он сам по себе оказывает выраженный лечебный или профилактический эффект. Для иммунитета потенциальная польза дыни объясняется прежде всего содержанием витамина C и антиоксидантов, но убедительных данных о том, что употребление именно дыни существенно укрепляет иммунную систему, на сегодняшний день нет.

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Аналогичная ситуация и с сердечно-сосудистой системой. Благодаря содержанию калия и антиоксидантов дыня может быть частью здорового рациона, однако прямых доказательств того, что её употребление само по себе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пока недостаточно. Более правильно рассматривать дыню как один из компонентов разнообразного питания, а не как средство для профилактики заболеваний.

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Можно ли есть дыню при сахарном диабете, похудении и заболеваниях желудочно-кишечного тракта?

«Дыня может быть частью рациона пациентов с сахарным диабетом. Главное значение имеют размер порции и общее количество углеводов в рационе. При снижении веса дыня может стать хорошей альтернативой более калорийным десертам благодаря высокому содержанию воды и относительно невысокой калорийности. Однако сама по себе она не ускоряет похудение: снижение массы тела зависит прежде всего от общего дефицита калорий и сбалансированного питания», — говорит врач-эндокринолог.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта запрета на употребление дыни также нет. Реакция на неё индивидуальна: у некоторых людей большие порции могут вызывать вздутие живота, дискомфорт или послабление стула, тогда как другие хорошо переносят дыню, особенно в небольших количествах.

Если заболевание ЖКТ в стадии обострения и сопровождается выраженными симптомами, ориентироваться следует не на распространённые мифы о «несовместимости» продуктов, а на индивидуальную переносимость и рекомендации лечебного рациона, назначенного врачом.

Сколько дыни можно съедать в день без вреда?

Для большинства взрослых разумной считается порция дыни около 150–300 г за один приём пищи. Такое количество позволяет включить её в рацион без избыточного потребления сахаров и калорий. Главное — соблюдать умеренность и учитывать реакцию собственного организма. Ограничения связаны прежде всего с индивидуальной переносимостью и особенностями углеводного обмена, а не с распространёнными представлениями о «вредных сочетаниях» дыни с другими продуктами.

Кому дыня противопоказана или требует осторожности в употреблении?

Для большинства людей дыня безопасна, однако в некоторых ситуациях её следует употреблять с осторожностью. Прежде всего это касается людей с пищевой аллергией. Хотя аллергические реакции на дыню встречаются нечасто, они могут проявляться не только зудом или покалыванием во рту, но и более серьёзными симптомами, вплоть до тяжёлых системных аллергических реакций. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого уже были аллергические реакции на другие растения семейства тыквенных или есть аллергия на пыльцу некоторых растений, поскольку возможны перекрёстные реакции.

Ещё один важный момент — условия хранения. Если дыня уже разрезана, её нужно хранить в холодильнике. При комнатной температуре бактерии, попавшие с кожуры на мякоть во время разрезания, могут быстро размножаться, это повышает риск пищевого отравления. Разрезанную дыню не рекомендуется надолго оставлять без охлаждения.

Правда ли, что дыню нельзя сочетать с молоком, мёдом, алкоголем или есть сразу после основного приёма пищи?

На этот счёт сегодня нет убедительных научных данных. Такие рекомендации относятся скорее к распространённым пищевым мифам, чем к принципам доказательной диетологии.

На практике гораздо важнее размер порции, качество и безопасность самого продукта, а также индивидуальная переносимость. Например, у некоторых людей большие порции дыни могут вызывать вздутие живота или другой дискомфорт независимо от того, когда именно она была съедена и с какими продуктами сочеталась.

Если после употребления дыни в определённых сочетаниях вы не испытываете неприятных симптомов, с медицинской точки зрения оснований полностью отказываться от таких комбинаций нет. Гораздо важнее соблюдать умеренность и правильно хранить продукт, особенно если дыня уже разрезана.

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Как выбрать спелую и безопасную дыню и как правильно её хранить?

При выборе дыни стоит отдавать предпочтение спелым плодам без трещин, вмятин и других повреждений кожуры. Повреждённая поверхность может повышать риск попадания микроорганизмов внутрь плода.

После разрезания дыню следует обязательно хранить в холодильнике. Это связано с тем, что при комнатной температуре бактерии могут быстро размножаться на мякоти, что увеличивает риск пищевого отравления.

Главное о пользе дыни

Дыня — это вкусный и полезный сезонный фрукт, но не чудо-средство. Она содержит витамины и минералы, однако её роль — быть одним из элементов сбалансированного рациона, а не лекарством. При диабете и похудении дыню есть можно, но важно контролировать размер порции (100–200 г) и общую калорийность рациона. Дыня не сжигает жир, но может быть полезной и низкокалорийной альтернативой десерту. Для ЖКТ она не запрещена. Реакция индивидуальна: у одних большие порции вызывают вздутие, у других — нет.

Безопасная порция для здорового взрослого — 150–300 г за один приём пищи. То, что дыня не сочетается с продуктами, — миф. Гораздо важнее её свежесть, умеренность и ваша личная переносимость. Людям с аллергией на пыльцу или тыквенные культуры нужно быть осторожными. Также важно помнить: разрезанную дыню нужно хранить только в холодильнике, чтобы избежать размножения бактерий.

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