Спирулина и хлорофилл: стоит ли покупать эти добавки

У популярных зелёных добавок есть как потенциальная польза, так и реальные риски, о которых мало говорят. Разобрались, как спирулина и хлорофилл могут влиять на организм и стоит ли тратить на них деньги.

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Спирулина как поддержка при анемии?

Спирулина — это цианобактерия, которую часто называют сине-зелёной водорослью. Она богата белком, витаминами В, С и А, а также железом и γ-линоленовой кислотой.

Преимущество спирулины перед обычными железосодержащими препаратами в строение клетки. У спирулины нет жёсткой клеточной оболочки, поэтому железо из неё может усваиваться легче, но данных для подтверждения этой гипотезы пока нет.

Хлорофилл работает как антиоксидант?

Хлорофилл — это зелёный пигмент растений, который поглощает солнечный свет для фотосинтеза. Обзор исследований показывает, что хлорофилл и его производные обладают антиоксидантной активностью и помогают бороться с окислительным стрессом в экспериментальных условиях, нейтрализуя активные формы кислорода, однако клиническая эффективность таких добавок для профилактики или лечения заболеваний остаётся предметом изучения.

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Загрязнённая спирулина токсична для печени и мозга?

Спирулина растёт в водоёмах рядом с другими цианобактериями, некоторые из которых вырабатывают микроцистины — гепатотоксины, повреждающие клетки печени. При промышленном сборе водорослей полностью исключить загрязнение крайне сложно.

Второй опасный сопутствующий компонент — BMAA (бета-метиламино-L-аланин), нейротоксин, который связывают с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний при длительном воздействии. Согласно исследованию о токсикологических последствиях употребления спирулины, регулярный приём загрязнённых добавок способен серьёзно навредить печени и нервной системе.

Это не значит, что спирулину нужно немедленно выбросить. Покупать её стоит только у производителей, которые публикуют результаты независимого тестирования на микроцистины и BMAA. Без такого контроля риск реален.

Хлорофиллин усваивается лучше чистого хлорофилла?

На упаковках добавок часто написано просто «хлорофилл», но внутри капсулы обычно находится комплекс хлорофиллин — полусинтетическая водорастворимая форма. Разница принципиальная.

Природный хлорофилл жирорастворим: он плохо всасывается в кишечнике и быстро разрушается под действием желудочного сока. В исследовании на клетках выяснилось, что хлорофиллин лишён этих недостатков — он стабилен в водной среде и значительно лучше проникает через стенку кишечника. Именно поэтому большинство исследований проводятся с хлорофиллином, а не с растительным пигментом. Также по данным доклинических и пилотных исследований хлорофиллина, он обладает способностью связывать некоторые канцерогены в желудочно-кишечном тракте, снижая их биодоступность и контакт со слизистой оболочкой.

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Как сочетать с другими препаратами?

Если вы принимаете антикоагулянты — например, варфарин — проконсультируйтесь с врачом перед началом приёма хлорофиллина. Высокое содержание витамина К в зелёных добавках способно влиять на свёртываемость крови. Людям с аутоиммунными заболеваниями спирулина также требует осторожности: она может стимулировать иммунный ответ.

Главное о зелёных добавках

Ожидать от спирулины и хлорофилла выраженного оздоровительного эффекта не стоит. На сегодняшний день нет убедительных доказательств, что эти продукты способны заменить или дополнить основные методы профилактики заболеваний — сбалансированное питание, достаточный сон, регулярную физическую активность и другие факторы образа жизни.

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