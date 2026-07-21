Клубника или малина: какая ягода лучше для иммунитета и кишечника

Клубника и малина кажутся ближайшими родственницами, но с точки зрения пищевой ценности это совершенно разные продукты. Каждая из них по-своему влияет на пищеварение, уровень сахара в крови и поступление витамина С. Сравнили состав двух популярных летних ягод и выяснили, какая из них принесёт больше пользы.

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Если отдавать преимущество одной из ягод, малина теоретически может лучше поддерживать чувство сытости благодаря большему количеству клетчатки. На одну порцию в ней приходится больше пищевых волокон и меньше простых углеводов. Однако клубника лидирует по содержанию аскорбиновой кислоты и служит отличным вариантом для низкокалорийного перекуса.

Клетчатка

Главное отличие между ягодами — количество пищевых волокон. На порцию в 150 граммов (примерно один стакан) в малине приходится около 8 граммов клетчатки, тогда как в аналогичной порции клубники — всего 3 грамма. Это существенная разница для лёгкого перекуса.

Клетчатка замедляет всасывание питательных веществ, помогает дольше сохранять чувство сытости и служит субстратом для полезной микрофлоры. По этой причине малина может быть — предпочтительным выбором для тех, кто контролирует аппетит или стремится наладить пищеварение.

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Витамин C и калорийность

По содержанию аскорбиновой кислоты клубника заметно опережает малину: одна порция (150 г) содержит около 88 мг витамина С и почти покрывает суточную потребность взрослого человека. Он необходим для синтеза коллагена, работы иммунной системы и эффективного усвоения негемового (растительного) железа.

Кроме того, клубника чуть менее калорийна: около 49–50 ккал на порцию против 64 ккал у малины. Дополнительный плюс — более мягкий, умеренно кислый вкус, благодаря которому клубнику легко сочетать с цельными продуктами без добавления сахара (например, с творогом или овсянкой).

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Контроля сахара и гликемической нагрузки

В контексте контроля уровня сахара малина удерживает позицию лидера. Комбинация высокого содержания клетчатки и низкого количества природных сахаров обеспечивает ей низкую гликемическую нагрузку — ягода более плавно повышает уровень сахара.

Впрочем, клубнику также не стоит исключать из рациона. Обе ягоды относятся к категориям продуктов с низким гликемическим индексом, если употреблять их цельными, а не в виде варенья, сиропов или сладких смузи.

Малиновое варенье часто считают домашним средством от температуры. Такой эффект связан не с вареньем как таковым. Во время простуды тёплое сладкое питьё помогает восполнить потерю жидкости и облегчить самочувствие, а небольшое количество природных салицилатов в малине, которое остаётся после варки, не оказывает клинически значимого жаропонижающего действия. Заменять вареньем лекарства при высокой температуре не стоит.

Чтобы максимально сгладить гликемический ответ, сочетайте ягоды с источниками белка или полезных жиров — греческим йогуртом, творогом, горстью семян или орехов.

Кому стоит быть осторожным

Даже полезные ягоды требуют умеренности в некоторых случаях:

При заболеваниях ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь, СРК): в фазе обострения их потребление стоит ограничить.

(гастрит, язвенная болезнь, СРК): в фазе обострения их потребление стоит ограничить. При склонности к аллергии: клубника считается одним из продуктов, который чаще других может вызвать нежелательную реакцию. Если после неё уже появлялись зуд, сыпь или отёк губ, от ягоды лучше отказаться и обсудить ситуацию с аллергологом.

Что в итоге

Малина — ваш выбор, если в приоритете здоровье кишечника, поддержка микробиоты и мягкий контроль уровня глюкозы. Клубника отлично подходит для восполнения дефицита витамина C и минимальной калорийности перекуса. Ешьте ягоды свежими и цельными, сочетая их с белками или жирами. Не ищите одну «супер-ягоду». Чередуйте клубнику и малину, чтобы получать весь спектр растительных соединений.

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