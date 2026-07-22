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7 причин выбрать овсянку для завтрака

Екатерина Козаченко

Многие привыкли начинать свой день с тарелки овсяной каши. Но кто задумывается о том, насколько она полезна для организма? Отобрали семь фактов о том, как этот продукт помогает его работе.

Каша, которая меняет всё: 7 секретов овсянки
© Сгенерировано при помощи ИИ

Снижает уровень плохого холестерина

Овёс богат природным полисахаридом бета-глюканом, который связывает желчные кислоты в тонком кишечнике для их выведения из организма. Поскольку строительным материалом для этих кислот служит холестерин, их удаление запускает компенсаторный процесс: печень вынуждена забирать холестерин из организма для синтеза новых желчных кислот.

Клинические исследования показывают: бета-глюкан из овса может влиять на регуляцию липидного обмена. Метаанализ рандомизированных контролируемых испытаний показал, что ежедневное употребление 3 граммов бета-глюкана (60–70 граммов овсяных хлопьев долгой варки) снижает уровень плохого и общего холестерина без изменения уровня триглицеридов или хорошего холестерина.

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Надолго избавляет от чувства голода

Секрет длительной сытости кроется в физических свойствах бета-глюкана. Попадая в желудок и смешиваясь с жидкостью, он превращается в плотный гель. Эта вязкая субстанция физически замедляет продвижение пищевого комка и всасывание питательных веществ. В итоге желудок пустеет гораздо медленнее.

Детальный обзор свойств пищевых волокон показал, что волокна с более высокой вязкостью, например бета-глюканы, помогают контролировать аппетит. В зависимости от порции и индивидуальных особенностей тарелка каши с утра поможет остаться сытым до обеда.

Сглаживает резкие скачки сахара после еды

В отличие от рафинированных углеводов, которые мгновенно всасываются и вызывают резкий скачок глюкозы, вязкая текстура цельных злаков тормозит скорость, с которой расщеплённые углеводы попадают в кровоток.

Клинические наблюдения показывают, что включение овса в рацион немного уменьшает скачки сахара после еды. Крупные хлопья дают более плавный ответ глюкозы, чем каши быстрого приготовления.

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Содержит антиоксиданты

Овёс содержит авенантрамиды — растительные соединения, которые защищают клетки от окислительного стресса. Они могут способствовать поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшать кровоток и обладают потенциальным противовоспалительным действием.

Фенольные соединения, входящие в состав зёрен, ассоциируются с профилактическим действием в отношении атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Кормит полезную микрофлору кишечника

Бактерии микробиома ферментируют пищевые волокна, производя взамен ценные короткоцепочечные жирные кислоты. Одно из таких веществ — бутиратслужит главным источником питания для клеток слизистой оболочки кишечника, сохраняя её целостность и уменьшая проникновение нежелательных веществ из просвета кишечника в ткани и кровь.

Регулярное поступление таких волокон активно стимулирует рост бифидо- и лактобактерий. Здоровая микрофлора связана с работой иммунитета, пищеварением и регуляцией настроения.

Улучшает обмен веществ при диабете 2-го типа

Людям с нарушениями углеводного обмена важно подбирать для ежедневного меню продукты, которые не вызывают резких скачков глюкозы. Сочетание растворимой клетчатки и медленных углеводов создаёт возможность для снижения метаболической нагрузки. Пища усваивается постепенно, не заставляя поджелудочную железу перегружаться. Это позволяет уменьшить скачки сахара после еды.

Исследования с участием пациентов с диабетом 2-го типа показали: регулярное употребление овса способствует улучшению показателей липидного профиля и долгосрочного контроля сахара в крови. Это делает злак важным компонентом лечебной диеты.

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Регулирует уровень сахара

Не все овсяные каши одинаково полезны: чем тоньше раскатано зерно на производстве и чем быстрее оно готовится, тем выше его гликемический индекс. Быстрорастворимые каши лишены значительной части структурных оболочек, поэтому они быстро перевариваются и вызывают более резкий подъём уровня сахара.

Сравнительный анализ влияния разных видов овса на уровень глюкозы показывает: цельная крупа или плотные хлопья долгой варки сохраняют правильную матрицу зерна, именно они обеспечивают ту самую вязкость и медленное высвобождение углеводов.

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Золотое правило овса

Чтобы описанные выше механизмы сработали в вашем организме, продукт нужно выбрать правильно. Откажитесь от каш быстрого приготовления с добавлением сухого молока и сахара — в них мало пользы из-за пустых калорий и нарушенной структуры волокон. Чем дольше варится крупа, тем лучше для вашего здоровья. Выбирайте цельнозерновой овёс или крупные хлопья, которые требуют варки от 15 до 30 минут.

Главное о пользе овсянки

Порция овсянки на завтрак может стать важной частью рациона для поддержания здоровья сердца и всего организма. Благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, особенно бета-глюканов, овсянка помогает снижать уровень плохого холестерина (ЛПНП), что способствует уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, клетчатка из овса служит питательной средой для полезных бактерий кишечника, она поддерживает здоровую микрофлору и улучшает работу пищеварительной системы. В процессе её переработки образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые положительно влияют на обмен веществ и состояние иммунной системы.

Важные исследования

  1. Овсянка снижает уровень плохого холестерина
  2. Пищевые волокна надолго избавляют от чувства голода
  3. Цельные злаки сглаживают скачки сахара
  4. Овёс поддерживает здоровье сердца

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