5 напитков, которые утоляют жажду не хуже обычной воды

Можно ли заменить воду молоком, соком или бульоном? Разобрались, как организм реагирует на пять популярных напитков и можно ли ими утолить жажду.

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Молоко

Оно может удерживать жидкость в организме дольше обычной воды, особенно после физической нагрузки. Об этом стало известно после небольшого исследования с участием 11 добровольцев, которое опубликовано в British Journal of Nutrition.

У участников вызывали обезвоживание упражнения в тёплом помещении, после чего они пили обезжиренное молоко, молоко с добавлением соли, воду или спортивный напиток. За пять часов после употребления молока участники выделили около 611 мл мочи, тогда как после воды — 1184 мл. Таким образом, после молочных напитков водный баланс оставался нормальным или положительным, а после воды и изотоника снова становился отрицательным.

В другом исследовании в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN) цельное и обезжиренное молоко также показали более высокий индекс гидратации по сравнению с водой.

Важно. Заменять полностью воду молоком не нужно. В 100 г молока около 45 ккал, поэтому стакан такого напитка — это уже около 90–120 ккал в зависимости от жирности, и они могут быть лишними. Кроме того, у некоторых людей есть непереносимость лактозы.

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Бульон

Куриный бульон может восстанавливать водный баланс лучше обычной воды после сильного потоотделения. Это было показано ещё в исследовании 1998 года с участием 30 добровольцев.

После сильного обезвоживания участники получали воду, куриный бульон, раствор электролитов или куриный суп с лапшой. После бульона и супа объём плазмы восстановился почти до исходного уровня, тогда как после воды оставался сниженным.

Важно. В этом исследовании авторы связали такой эффект не с самим бульоном, а с высоким содержанием натрия (соли), который помогает удерживать поступившую жидкость.

В другом исследовании, опубликованном в Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE), куриный суп перед тренировкой в жару увеличивал последующее потребление воды и улучшал общий водный баланс по сравнению с одной водой.

Здесь авторы связывают этот эффект с повышенным содержанием электролитов в бульоне. То есть небольшой положительный эффект бульона главным образом прослеживается при повышенных нагрузках и сильном потоотделении. Имеющиеся данные касаются восстановления жидкости после физических нагрузок и сильного потоотделения, поэтому делать выводы о преимуществах бульона в обычных условиях нельзя.

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Апельсиновый сок

Вполне возможно, что выводы справедливы и для многих других соков, но большинство исследований проведены именно для апельсинового (наверное, как самого популярного).

Соки более чем на 90% состоят из воды, поэтому неплохо утоляют жажду. В частности, это показало рандомизированное исследование с участием 72 здоровых мужчин, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN). Добровольцы выпивали по одному литру одного из 13 напитков, после чего учёные в течение четырёх часов измеряли объём мочи. После апельсинового сока организм выводил не больше жидкости, чем после воды.

Другими словами, выраженного мочегонного эффекта сок не показал. Примечательно, что в первые два часа индекс гидратации апельсинового сока был выше, однако после поправки на фактическое содержание воды статистически значимое преимущество исчезло.

Важно. Сок (даже свежевыжатый) содержит сахар и калории, поэтому лучше им не злоупотреблять. Так, авторы метаанализа, опубликованного в JAMA Pediatrics, пришли к выводу, что фруктовые соки — это источник дополнительных калорий и лишнего веса, особенно у детей.

Чёрный, зелёный, травяной чай

Чёрный и зелёный чай в умеренных количествах могут поддерживать водный баланс примерно так же, как обычная вода. Это показало небольшое исследование с участием 21 добровольца, опубликованное в British Journal of Nutrition.

Участники выпивали в день четыре чашки чёрного чая либо столько же воды. Различий в объёме мочи, её осмоляльности (концентрации солей и других частиц) и показателях крови не обнаружили. Похожий результат получили и для зелёного чая.

Среди травяных чаёв больше всех исследовали ройбуш. У обезвоженных спортсменов он восстанавливал водный баланс примерно так же, как вода.

Таким образом, умеренное количество несладкого чая можно учитывать в общем потреблении жидкости. Однако стоит помнить, что чай насыщает организм жидкостью не лучше воды.

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Газированная вода

Несладкая газированная вода увлажняет организм примерно так же, как и обычная. Исследования показывают, что количество мочи после газированной и обычной воды примерно одинаковое.

Однако эффект может отличаться при физических нагрузках, что было показано в свежем исследовании, опубликованном в журнале Nutrients. После умеренного обезвоживания участники эксперимента употребляли меньше газированной воды, чем обычной. Возможно, это связано с тем, что углекислый газ придаёт дополнительное ощущение утоления жажды.

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Главное о «заменителях» воды

Главным и лучшим способом утоления жажды остаётся обычная вода, заменять её полностью на другие напитки не нужно. В соках (даже свежевыжатых) и молоке есть дополнительные калории, что может плохо отразиться на весе. Бульон может быть полезен при сильном потоотделении, но не как полноценная замена воде.

Другие напитки можно использовать как дополнительные источники влаги. Объём съеденного супа, выпитого чая или кофе также нужно включать в общий питьевой баланс, поскольку вода оттуда также усваивается.

Важные исследования

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