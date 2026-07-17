Сладости с сахарозаменителями: полезный десерт или скрытая угроза

Сладости без сахара стали популярным выбором для тех, кто хочет сократить количество сладкого в рационе, но не готов отказываться от десертов. Производители обещают привычный вкус при меньшем количестве калорий. Однако исследования показывают, что польза не всегда однозначна. Разобрались, как работают заменители сахара и могут ли десерты без сахара нести неожиданные последствия для здоровья.

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В карточках объясняем, помогают ли сахарозаменители похудеть и какие побочные эффекты скрываются за заманчивой пометкой «0% сахара» на упаковке.

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