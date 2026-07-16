Стоит ли тратить деньги на добавки с коллагеном: ответ удивит

Компании, выпускающие БАДы с коллагеном, заявляют, что их продукция может помочь замедлить старение, сделать волосы гуще и восстановить здоровье суставов. Действительно ли приём коллагена поможет убрать морщины и сделать суставы прочнее? Разобрались, стоит ли покупать добавки и откуда ещё можно получить этот важный для организма белок.

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Как устроена молекула коллагена

Коллаген — самый распространённый белок в организме млекопитающих, на его долю приходится 30% всей белковой массы. Больше 28 видов этого белка отвечают за состояние кожи, прочность связок и эластичность сосудов.

Молекула коллагена очень большая: её основу составляет аминокислота глицин, которая в зависимости от вида белка соединяется с другими аминокислотами и образует полипептидные цепи, из которых образуются плотные фибриллы. Такая структура очень прочная и устойчива к растяжению.

Синтез коллагена — процесс энергозатратный, и с возрастом организм начинает экономить силы. Пик выработки приходится на 25–30 лет, а потом процесс, по некоторым оценкам, замедляется на 1–2% в год. К 60 годам выработка коллагена падает более чем на 30%. Кожа становится тонкой, сосуды теряют эластичность, а суставы — подвижность.

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Зачем нужен коллаген и откуда он берётся

Для организма особенно важны три основных типа коллагена: I, II и III. У каждого свои особенности и задачи.

Тип I. Делает кожу упругой и гладкой, а кости и сухожилия — прочными.

Тип II. Поддерживает здоровье суставов .

. Тип III. Входит в состав сосудистой стенки, кожи и внутренних органов, играет важную роль в свёртывании крови.

Коллаген можно получить не только из добавок, но и из привычных продуктов. Это могут быть:

Мясо и субпродукты: говядина, курица с кожей.

Рыба: лосось, тунец, треска.

Желатин из желе или мармелада.

Костный бульон.

Холодец.

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Куда идёт коллаген

Когда вы съедаете кусок холодца или ложку желе с коллагеном, его молекулы сначала расщепляются на маленькие фрагменты, а не сразу отправляются прямо к коленному суставу или клеткам кожи лица, как заявляют производители.

На самом деле процесс выглядит так:

Под действием пищеварительных ферментов молекула коллагена расщепляется на более мелкие фрагменты — пептиды и аминокислоты. Этот процесс называется гидролизом .

молекула коллагена расщепляется на более мелкие фрагменты — пептиды и аминокислоты. Этот процесс называется . Аминокислоты всасываются через стенки тонкого кишечника и попадают в кровоток.

и попадают в кровоток. После попадания в кровеносное русло эти вещества становятся доступны тканям и могут использоваться для синтеза белков, поддержания и восстановления тканей организма.

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Коллаген поможет стать моложе?

Систематический обзор и метаанализ 2025 года, включающий рандомизированные контролируемые исследования с участием 1474 человек, показали, что коллагеновые добавки могут улучшать увлажнённость, эластичность и уменьшать количество морщин. Однако после детального изучения всех работ выяснилось, что такие результаты показали исследования, которые финансировались производителями добавок. Исследования, которые не были профинансированы фармкомпаниями, таких результатов не показали. Сегодня доказательная база в отношении действия БАДов с коллагеном на кожу остаётся ограниченной.

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Вылечит ли коллаген больные суставы?

Как показывают исследования, коллаген может помочь тем, кто страдает от остеоартрита — болезни, при которой медленно разрушаются ткани самого сустава и прилежащие ткани.

Особый интерес вызывает неденатурированный коллаген II типа. В статье сообщается, что он помогает не только больным артрозом, но и здоровым людям, страдающим от боли после нагрузок: количество шагов, которые можно сделать без боли, увеличилось после курса коллагена.

Важно учитывать, что, несмотря на положительные результаты, качество доказательств в большинстве таких исследований тоже оценивается как низкое или среднее. Многие из них финансируются производителями добавок и имеют ограниченные выборки и короткий период наблюдения, поэтому коллаген следует рассматривать как дополнительный метод поддержки, а не как универсальное средство для решения всех проблем с суставами.

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Если врач назначил вам БАД с коллагеном в качестве поддержки, нужно учитывать несколько моментов:

Дозировка . Дозы рассчитываются, основываясь на возрасте, весе и целях приёма коллагена.

. Дозы рассчитываются, основываясь на возрасте, весе и целях приёма коллагена. Время . Научных доказательств, когда лучше принимать коллаген — утром или вечером, до или после тренировок, нет.

. Научных доказательств, когда лучше принимать коллаген — утром или вечером, до или после тренировок, нет. Синергия . Витамины и белок в рационе — обязательные «спутники» при приёме коллагена. Без них невозможно образование правильной структуры коллагеновых волокон .

. Витамины и белок в рационе — обязательные «спутники» при приёме коллагена. Без них невозможно образование правильной структуры . Длительность курса . Минимальный курс приёма, подходящий для вашего организма, поможет определить врач.

. Минимальный курс приёма, подходящий для вашего организма, поможет определить врач. Форма. Гидролизованный коллаген легче переваривается, так как это форма, при которой белок уже расщеплен до аминокислот и коротких пептидов, однако убедительных доказательств о его превосходстве сегодня нет. Негидролизованный коллаген — это крупные молекулы с сохранённой структурой, поэтому он усваивается хуже.

Небольшая часть коллагеновых пептидов действительно может всасываться в неизменённом виде, однако пока не доказано, что они избирательно накапливаются в коже или суставах и обеспечивают клинически значимый эффект.

Главное о коллагене и добавках с ним

Коллаген — это не эликсир молодости. Он не остановит старение и не сделает кожу как у младенца. Это источник аминокислот, которые организм распределит туда, где в данный момент белок нужнее всего: слизистая желудка, стенка сосуда или сустав. Доказательная база по добавкам для кожи и суставов ограниченная. Ни один БАД не работает, если нет сбалансированного рациона и грамотно выстроенной системы приёма. Продукты, богатые коллагеном, могут стать отличным источником аминокислот.

Важные исследования

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