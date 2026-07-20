Врач назвала безопасную дозу энергетика

Энергетики давно стали привычным способом быстро взбодриться: их пьют перед рабочим днём, во время подготовки к экзаменам, после бессонной ночи или перед тренировкой. Вопрос «сколько банок можно выпить без последствий?» не имеет универсального ответа.Врач-терапевт, профессор, доктор медицинских наук Светлана Каневская рассказала «Рамблеру» о механизме работы и побочных эффектах энергетиков.

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Существует ли безопасная доза?

Энергетические напитки не следует путать с обычной газировкой. Основной их активный компонент — кофеин, количество которого может меняться в зависимости от объёма и состава, при этом стоит учитывать, что дополнительный кофеин может поступать из гуараны.

Важно контролировать общую дозу кофеина, получаемую из энергетиков, кофе, чая и лекарств. Безопасная доза для взрослого человека — от 150 до 400 мг/сутки. В одной банке энергетика его содержится около 75-120 миллиграммов. Потенциальный вред могут приносить не только кофеин, но и сахар, таурин и гуарана, входящие в состав напитка. Такое сочетание может вызывать неприятные симптомы:

учащённое сердцебиение.

нарушение сердечного ритма.

головная боль.

"Чувствительность к кофеину зависит от генетически обусловленной активности фермента CYP1A2, а также от возраста, беременности, курения, состояния печени и принимаемых лекарств. Нежелательные явления могут возникать при дозах, значительно меньших формальных ориентиров". Каневская Светлана Сергеевна врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор

Как энергетики влияют на здоровье

Откуда берется бодрость?

Прилив энергии после энергетика — это не появление «новых сил», а результат временной стимуляции нервной системы. Напиток заставляет мозг и тело работать в режиме повышенной готовности, поэтому человек ощущает бодрость, повышение концентрации и снижение чувства усталости.

В мозге есть вещество под названием аденозин, которое постепенно накапливается в течение дня и отвечает за ощущение усталости и сонливости. Кофеин блокирует его действие — мозг временно получает меньше сигналов о том, что организм устал. В сочетании с таурином кофеин может улучшать скорость реакции и некоторые показатели мыслительной деятельности, включая внимание, по сравнению с приёмом кофеина или таурина по отдельности.

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Сахар в составе создаёт дополнительную метаболическую нагрузку, увеличивая калорийность рациона и способствуя набору массы тела, нарушениям углеводного обмена и развитию кариеса.

"Надпись ”без сахара” не делает энергетик безопасным. В этом случае напиток просто содержит меньше калорий и не несёт такой же "сладкой" нагрузки, как обычный энергетик, однако кофеин продолжает влиять на сердечный ритм, артериальное давление, тревожность и качество сна. У людей с сахарным диабетом даже кофеин без сахара может временно негативно повлиять на показатели гликемии".

Когда действие кофеина проходит, человек снова начинает ощущать накопившуюся усталость.

Кому энергетики противопоказаны?

"Энергетические напитки не рекомендуются детям и подросткам, беременным, людям с высоким давлением и другими проблемами с сердцем, тревожными расстройствами и бессонницей. Американская академия педиатрии строго против употребления таких напитков детьми и подростками. Если у вас эпилепсия с частыми приступами или вы принимаете лекарства, которые могут вызвать судороги, лучше вообще не пить энергетические напитки."

Кофеин может временно повысить артериальное давление, особенно у людей, которые употребляют его нерегулярно. При приёме антидепрессантов он может усиливать тревожность, возбуждение, сердцебиение и бессонницу. Особое значение имеют флувоксамин, замедляющий выведение кофеина из организма, бупропион, при приёме которого необходимо учитывать судорожный порог, а также клозапин, концентрация которого может изменяться при резком увеличении или уменьшении потребления кофеина.

Пациентам, имеющим заболевания почек, принимающим антигипертензивные, психотропные препараты, алкоголь и другие стимуляторы, следует проконсультироваться с врачом перед употреблением напитков с кофеином.

Чем можно заменить энергетики?

Люди используют энергетики, когда нужно быстро взбодриться, но если потребности в таких напитках возникает каждый день, причина может быть в зависимости. Подобная ситуация — повод обратиться к врачу и наладить питание и режим. Ни один стимулирующий напиток не может полноценно заменить восстановление организма во время сна.

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Подходящей альтернативой может стать обычный кофе или чай, поскольку в них проще контролировать количество кофеина. При этом важно учитывать общую дозу кофеина за день и не использовать напитки с ним как замену сну.

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Что будет, если выпить слишком много энергетика?

Понять, что энергетиков слишком много, можно не только по количеству выпитых банок. Тревожные факторы, на которые стоит обратить внимание:

ежедневная потребность в стимуляторах;

постепенное увеличение дозы;

головная боль и сонливость без кофеина;

и сонливость без кофеина; попытка постоянно компенсировать хронический недосып энергетиками.

О плохой переносимости может свидетельствовать сердцебиение, перебои в работе сердца, повышение давления, тремор, потливость, тревога, раздражительность, тошнота, изжога и бессонница.

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Если после употребления напитка появились неприятные ощущения, главное — не пытаться «перебить» эффект другим стимулятором и дать организму время переработать кофеин. После энергетика не стоит дополнительно пить напитки, содержащие кофеин. Лучше выпить обычной воды, немного отдохнуть и избегать интенсивных физических нагрузок, пока самочувствие не нормализуется.

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Главное об энергетиках

Энергетики временно повышают бодрость за счёт кофеина, но не устраняют причину усталости и не заменяют полноценный сон. Важно не превышать общую суточную норму кофеина и учитывать все его источники. Регулярное употребление энергетиков может негативно влиять на сердце, сон и нервную систему, а людям из групп риска лучше отказаться от таких напитков. Если без энергетиков сложно обходиться каждый день, стоит обратить внимание на режим сна и состояние здоровья.

Текст проверила врач-кардиолог, профессор, д.м.н, Светлана Сергеевна Каневская, стаж 26 лет

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