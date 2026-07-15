Свинец в бабл-ти: чем опасен популярный напиток
Модный напиток с жевательными шариками завоевал соцсети, но врачи бьют тревогу. Выяснилось, что в безобидном десерте может скрываться свинец. Разобрались, откуда он берётсяи как пить бабл-ти без риска для здоровья.
Правда ли, что в бабл-ти может быть свинец?
Да, следы свинца в бабл-ти возможны — в том числе из-за шариков тапиоки. Кассава, из которой делают тапиоку, способна впитывать тяжёлые металлы из загрязнённой почвы. Тест Consumer Reports выявил повышенное содержание свинца в части образцов бабл-ти, которые продавались в США. Это не значит, что любой стакан токсичен: риск зависит от сырья, страны происхождения, контроля качества и частоты употребления.
Кроме того, важно понимать, что даже если в напитке есть следы свинца, это не означает, что однократное употребление приведёт к отравлению. Опасения вызывает прежде всего регулярное поступление свинца в организм.
Чем ещё может быть вреден бабл-ти
Сахар и калорийность
По данным сингапурской государственной сети медицинских учреждений SingHealth о составе бабл-ти, порция с молоком и тапиокой содержит около 335 ккал, а 500 мл молочного чая с тапиокой и сиропом из коричневого сахара— до 92 г сахара. Это десерт, а не напиток для утоления жажды.
Пищеварение
Тапиока — крахмалистый продукт. Большое количество шариков может усиливать тяжесть, вздутие и запор, особенно при плохом питьевом режиме и больших порциях с топингами.
Почки и обмен веществ
Разбор Национальной университетской системы здравоохранения Сингапура предупреждает: частое употребление сладкого бабл-ти ухудшает контроль сахара крови, мешает контролю давления и повышает нагрузку на почки. При частом употреблении сладкого напитка увеличивается потребление сахара, это может ухудшать контроль диабета и повышать риск ожирения. Людям, склонным к мочекаменной болезни, также рекомендуется учитывать содержание оксалатов в чае.
Кроме того, исследование китайских ученых среди 5000 студентов, опубликованное в Journal of Affective Disorders, связало регулярное потребление баббл-ти с повышенным риском развития депрессии и тревожности.
Есть ли у бабл-ти польза
Чёрный и зелёный чай содержат полифенолы — антиоксидантные соединения. Однако польза теряется, если в напитке много сахара, сливок и тапиоки. Несладкий чай может быть частью нормального рациона, бабл-ти с сахаром и шариками — это десерт.
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Кому стоит быть особенно осторожным
- Детям — в том числе из-за риска подавиться шариками тапиоки и свинца.
- Беременным — из-за обилия сахара и возможной примеси свинца.
- Людям с диабетом или преддиабетом.
- Людям с лишним весом или камнями в почках.
- Людям с хроническими болезнями почек.
- Тем, кто пьёт бабл-ти каждый день или выбираетбольшие порции.
Как пить бабл-ти без вреда для здоровья
- Не пейте бабл-ти часто.
- Выбирайте маленькую порцию. Меньше объём — меньше сахара, тапиоки и потенциальных загрязнений.
- Просите 0–30% сахара. Большинство сетей позволяют регулировать его содержание.
- Сократите тапиоку. Попросите меньше шариков или замените их на менее калорийные топинги.
- Выбирайте обычный чай без сливочных порошков. Так в напитке будет меньше калорий и фосфатов.
- Не давайте напиток маленьким детям.
- Баббл-ти не восполняет дневную норму жидкости так, как это делает обычная вода. Не забывайте пить чистую воду отдельно.
- Выбирайте сети, которые показывают состав. Информация о стране происхождения сырья и данные контроля качества — хороший знак.
Что в итоге
Бабл-ти не нужно демонизировать, но и считать безобидным нельзя. Главные риски — возможные следы свинца в тапиоке, много сахара и высокая калорийность. Для здорового взрослого редкая порция с пониженным сахаром обычно не проблема. Для детей, беременных и людей с болезнями обмена веществ или почек лучший выбор — несладкий чай без шариков.
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