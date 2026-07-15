Свинец в бабл-ти: чем опасен популярный напиток

Модный напиток с жевательными шариками завоевал соцсети, но врачи бьют тревогу. Выяснилось, что в безобидном десерте может скрываться свинец. Разобрались, откуда он берётсяи как пить бабл-ти без риска для здоровья.

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Правда ли, что в бабл-ти может быть свинец?

Да, следы свинца в бабл-ти возможны — в том числе из-за шариков тапиоки. Кассава, из которой делают тапиоку, способна впитывать тяжёлые металлы из загрязнённой почвы. Тест Consumer Reports выявил повышенное содержание свинца в части образцов бабл-ти, которые продавались в США. Это не значит, что любой стакан токсичен: риск зависит от сырья, страны происхождения, контроля качества и частоты употребления.

Кроме того, важно понимать, что даже если в напитке есть следы свинца, это не означает, что однократное употребление приведёт к отравлению. Опасения вызывает прежде всего регулярное поступление свинца в организм.

Чем ещё может быть вреден бабл-ти

Сахар и калорийность

По данным сингапурской государственной сети медицинских учреждений SingHealth о составе бабл-ти, порция с молоком и тапиокой содержит около 335 ккал, а 500 мл молочного чая с тапиокой и сиропом из коричневого сахара— до 92 г сахара. Это десерт, а не напиток для утоления жажды.

Пищеварение

Тапиока — крахмалистый продукт. Большое количество шариков может усиливать тяжесть, вздутие и запор, особенно при плохом питьевом режиме и больших порциях с топингами.

Почки и обмен веществ

Разбор Национальной университетской системы здравоохранения Сингапура предупреждает: частое употребление сладкого бабл-ти ухудшает контроль сахара крови, мешает контролю давления и повышает нагрузку на почки. При частом употреблении сладкого напитка увеличивается потребление сахара, это может ухудшать контроль диабета и повышать риск ожирения. Людям, склонным к мочекаменной болезни, также рекомендуется учитывать содержание оксалатов в чае.

Кроме того, исследование китайских ученых среди 5000 студентов, опубликованное в Journal of Affective Disorders, связало регулярное потребление баббл-ти с повышенным риском развития депрессии и тревожности.

Есть ли у бабл-ти польза

Чёрный и зелёный чай содержат полифенолы — антиоксидантные соединения. Однако польза теряется, если в напитке много сахара, сливок и тапиоки. Несладкий чай может быть частью нормального рациона, бабл-ти с сахаром и шариками — это десерт.

Кому стоит быть особенно осторожным

Детям — в том числе из-за риска подавиться шариками тапиоки и свинца.

Беременным — из-за обилия сахара и возможной примеси свинца.

Людям с диабетом или преддиабетом.

Людям с лишним весом или камнями в почках.

Людям с хроническими болезнями почек.

Тем, кто пьёт бабл-ти каждый день или выбираетбольшие порции.

Как пить бабл-ти без вреда для здоровья

Не пейте бабл-ти часто.

Выбирайте маленькую порцию. Меньше объём — меньше сахара, тапиоки и потенциальных загрязнений.

Меньше объём — меньше сахара, тапиоки и потенциальных загрязнений. Просите 0–30% сахара. Большинство сетей позволяют регулировать его содержание.

Сократите тапиоку. Попросите меньше шариков или замените их на менее калорийные топинги.

Выбирайте обычный чай без сливочных порошков. Так в напитке будет меньше калорий и фосфатов.

Так в напитке будет меньше калорий и фосфатов. Не давайте напиток маленьким детям.

Баббл-ти не восполняет дневную норму жидкости так, как это делает обычная вода. Не забывайте пить чистую воду отдельно.

так, как это делает обычная вода. Не забывайте пить чистую воду отдельно. Выбирайте сети, которые показывают состав. Информация о стране происхождения сырья и данные контроля качества — хороший знак.

Что в итоге

Бабл-ти не нужно демонизировать, но и считать безобидным нельзя. Главные риски — возможные следы свинца в тапиоке, много сахара и высокая калорийность. Для здорового взрослого редкая порция с пониженным сахаром обычно не проблема. Для детей, беременных и людей с болезнями обмена веществ или почек лучший выбор — несладкий чай без шариков.

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