Каждое утро пьёте воду с лимоном? Вот что она делает на самом деле

Стакан воды с лимоном по утрам — один из самых популярных ЗОЖ-ритуалов. Одни считают его детокс-средством, другие — способом разогнать метаболизм. Разобрались, что из этого подтверждают исследования, а что нет.

© freepik/Magnific

Восполняет жидкость, но не лучше обычной воды

После ночного сна организм может находиться в состоянии лёгкого обезвоживания, и стакан воды утром действительно помогает восполнить потерю жидкости. Однако особых преимуществ у лимонной воды по сравнению с обычной нет. Цитрусовые делают воду вкуснее и добавляют небольшое количество витамина С, но не делают воду лечебным напитком. С таким же успехом в воду можно добавить огурец, мяту или ягоды.

Витамина С в ней не так уж много

Стакан лимонной воды может быть дополнительным источником витамина С, но не покрывает суточную потребность. В половине лимона содержится около 10–15 мг витамина, а взрослому человеку в день нужно 90-120 мг.

Содержит антиоксиданты

В лимонах содержатся флавоноиды, в том числе гесперидин и эриоцитрин. Лабораторные исследования показывают, что эти соединения обладают антиоксидантной активностью. Однако в одном стакане лимонной воды их немного, поэтому ожидать выраженного влияния на здоровье только за счёт такого напитка не стоит.

Не «очищает» организм

Идея детокса с помощью лимонной воды популярна, но убедительных научных доказательств у неё нет. У здорового человека продукты обмена выводятся благодаря работе печени, почек, кишечника и других систем организма. На сегодняшний день нет данных, что лимонная вода заметно усиливает эти процессы.

Помогает ли детокс на соках и травах очистить организм от токсинов?

Не помогает похудеть

Доказательств того, что лимонная вода сама по себе способствует снижению веса или ускоряет сжигание жира, нет. Она может косвенно помочь контролировать массу тела, если заменяет сладкие напитки и тем самым снижает общую калорийность рациона. Однако это не обязательно должна быть с вода с лимоном: исследования показывают, что потребление воды помогает увеличивать расход энергии, однако этот эффект невелик и сам по себе не приводит к заметному снижению веса.

Может повредить зубную эмаль

Лимонный сок содержит органические кислоты, поэтому его регулярное воздействие на зубы может способствовать эрозии эмали. Чтобы снизить риск, American Dental Association рекомендует пить лимонную воду и другие кислые напитки через трубочку и потом прополоскать рот водой.

Лимонная вода утром — приятный способ восполнить жидкость после сна и получить небольшое количество витамина C и флавоноидов. Однако современные исследования не подтверждают, что ускоряет обмен веществ или сама по себе помогает похудеть.

Остались вопросы? Задайте их ИИ-помощнику!