Может ли ромашковый чай заменить лекарства: ответили по науке

Ромашковый чай пьют при простуде, стрессе и болях в животе, но далеко не все его свойства доказаны наукой. Разобрались, как именно этот популярный напиток влияет на организм и кому он действительно нужен.

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Вечерняя чашка ромашкового чая — прекрасный успокаивающий ритуал, который многим помогает замедлиться и настроиться на отдых. Однако важно разделять приятную традицию и доказанную терапевтическую эффективность. Большинство научных работ, заявляющих о пользе ромашки, проводились на лабораторных моделях или с использованием концентрированных экстрактов и капсул, где дозировка активных веществ в десятки раз выше, чем в обычном пакетике из супермаркета. К тому же масштаб этих исследований часто ограничен. Тем не менееобычный чай тоже содержит активные соединения и может быть полезен для организма. Вот что об этом говорит современная наука.

Помогает быстрее уснуть

Ромашка содержит апигенин — природное соединение, которое связывается с определёнными рецепторами в мозге. Оно снижает возбудимость нервной системы и помогает расслабиться перед сном.

Иранские учёные проверили действие экстракта ромашки на пожилых людях. Исследования показали: регулярный приём растения улучшает качество сна по сравнению с плацебо и не вызывает привыкания.

Помогает при диабете

Ромашковый чай может быть полезен для людей с диабетом 2-го типа. В одном небольшом клиническом исследовании регулярное употребление ромашкового чая было связано с улучшением некоторых показателей углеводного обмена. Вещества в составе растения способствуют улучшению гликемического контроля и снижению инсулинорезистентности. Чай не отменяет диету и лекарства, но может стать дополнением к основному лечению.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Endocrinological Investigation, пациенты пили ромашковый чай трижды в день после еды на протяжении восьми недель. У них заметно снизился уровень глюкозы в крови и улучшился липидный профиль.

Помогает успокоиться

Если вы нервничаете, чашка тёплой ромашки может помочь успокоиться. Растение влияет на выработку нейромедиаторов, которые отвечают за настроение и реакцию на стресс.

Обзор клинических испытаний показал: ромашка может уменьшать симптомы генерализованного тревожного расстройства. Учёные отмечают её пользу как для снятия ситуативного стресса, так и при длительной терапии тревожности.

Уменьшает воспаление

Воспалительный процесс — естественная реакция организма на инфекцию или травму. Однако если он затягивается, то начинает вредить здоровым клеткам. Ромашковый чай богат антиоксидантами, которые подавляют воспалительные реакции на клеточном уровне.

Масштабный обзор фармакологических свойств ромашки подтверждает: флавоноиды и эфирные масла растения успешно борются с воспалениями и защищают клетки от окислительного стресса.

Улучшает пищеварение и снимает спазмы

Ромашку традиционно используют при расстройствах желудка. Растение обладает спазмолитическим действием — оно расслабляет гладкую мускулатуру кишечника и может помочь уменьшить газообразование, снять спазмы и облегчить состояние при синдроме раздраженного кишечника (СРК).

Исследования показывают, что ромашка влияет на клетки кишечника, подавляя фермент фосфодиэстеразу. Это помогает мышцам кишечника расслабляться. Основную роль здесь играют флавоноиды, особенно апигенин, который демонстрировал выраженное спазмолитическое действие в экспериментальных исследованиях.

Польза и вред ромашки: выводы врачей

Кому ромашка может навредить

Ромашковый чай подходит не всем. Вот несколько важных ограничений:

Ромашка относится к семейству астровых (сложноцветных). Если у вас есть аллергия на амброзию, хризантемы, календулу или маргаритки, ромашка может вызвать перекрестную реакцию — от сыпи до отёка.

— от сыпи до отёка. Ромашка содержит природные кумарины, которые слегка разжижают кровь. По этой причине возможны взаимодействия перед хирургическими вмешательствами или при одновременном приёме с антикоагулянтами.

По этой причине возможны взаимодействия перед хирургическими вмешательствами или при одновременном приёме с антикоагулянтами. Из-за седативного эффекта ромашка может усиливать действие рецептурных снотворных или транквилизаторов.

Что в итоге

Настоящий терапевтический эффект, который физически влияет на углеводный обмен или снимает тревожные расстройства, в исследованиях показывают в основном концентрированные экстракты. В обычной чашке чая дозировка активных веществ намного ниже. Однако и в ромашковом чае есть полезные соединения. Главное — воспринимать его как дополнение к лечению, а не замену врачебной помощи.

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