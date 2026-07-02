Кетчуп на молекулы: что есть внутри и как это влияет на здоровье

Когда-то кетчуп был совсем другим и не имел ничего общего с помидорами. Сегодня это один из самых популярных томатных соусов. Разобрались, что в кетчупе может быть полезного, а из-за чего им лучше не злоупотреблять.

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Кетчуп: от рыбы до помидоров

У кетчупа необычная история. Согласно Оксфордскому словарю, впервые это слово появилось в конце XVII века. В переводе с китайского оно означает разновидность рыбного соуса. Дело в том, что раньше кетчуп делали из рыбы, морепродуктов и грибов.

Томатный кетчуп появился лишь в XIX веке, а его современная версия (из которой убрали, например, анчоусы) — только в начале прошлого столетия. В нём остались томатная паста, уксус, сахар, соль и специи.

Из чего делают кетчуп сегодня

Основа — томатная паста. За кислинку отвечает уксус, за сладость — сахар или сироп, за выраженный вкус — соль, чеснок, лук и специи.

У разных производителей состав отличается: в одном кетчупе больше томатов, в другом — сахара, соли, крахмала, ароматизаторов или усилителей вкуса. Некоторые производители также добавляют яблочное пюре для баланса вкуса и достижения нужной консистенции продукта.

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Калорийность кетчупа

Кетчуп — низкокалорийный соус, поскольку в нём почти нет жира. Например, в одной столовой ложке кетчупа около 17 ккал. Для сравнения: в таком же количестве майонеза целых 93 ккал.

При этом в кетчупе мало клетчатки, а содержание витаминов и минералов во многом зависит от количества томатной основы и способа обработки.

Что в кетчупе может быть полезного

Основная польза кетчупа связана с томатами. Они содержат каротиноиды — растительные пигменты, которые придают овощам и фруктам красный, оранжевый или жёлтый цвет. Самый известный томатный каротиноид — ликопин.

Ликопин активно изучают из-за его антиоксидантных свойств. Антиоксиданты помогают клеткам справляться с окислительным стрессом — процессом, при котором активные молекулы повреждают белки, липиды и ДНК. Окислительный стресс связывают с воспалением, атеросклерозом и другими хроническими процессами.

Ликопин: главный аргумент в пользу кетчупа

Ликопин — красный пигмент из томатов. Разного рода исследования (доклинические на животных и клинические) показывают, что ликопин:

Обладает антиоксидантными свойствами. Он помогает нейтрализовать активные формы кислорода и может снижать повреждение клеточных структур при окислительном стрессе. Примечательно, что из термически обработанных помидоров ликопин усваивается лучше, чем из свежих.

Он помогает нейтрализовать активные формы кислорода и может снижать повреждение клеточных структур при окислительном стрессе. Примечательно, что из термически обработанных помидоров ликопин усваивается лучше, чем из свежих. Полезен для сердца. Мнения на этот счёт разделились. Например, метаанализ 2017 года, опубликованный в Molecular Nutrition & Food Research, показал, что ликопин снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В метаанализе 2020 года, опубликованном в Advances and Nutrition, авторы не делают столь однозначных выводов, ссылаясь на недостаток данных. При этом, учитывая антиоксидантные свойства ликопина, они рекомендуют его как один из компонентов здорового питания.

Мнения на этот счёт разделились. Например, метаанализ 2017 года, опубликованный в Molecular Nutrition & Food Research, показал, что ликопин снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В метаанализе 2020 года, опубликованном в Advances and Nutrition, авторы не делают столь однозначных выводов, ссылаясь на недостаток данных. При этом, учитывая антиоксидантные свойства ликопина, они рекомендуют его как один из компонентов здорового питания. Потенциально может снижать риск некоторых видов рака. В частности, на культурах клеток было показано, что ликопин угнетает размножение злокачественных клеток рака простаты. Наблюдательное исследование (которое не показывает причинно-следственных взаимосвязей), опубликованное в Cancer Causes & Control, показало, что употребление консервированных или приготовленных томатов связано с более низким риском развития рака простаты.

Важно. Кетчуп как источник ликопина не стоит переоценивать. Во-первых, соус едят маленькими порциями. Во-вторых, его часто сочетают с фастфудом (например, картошкой фри или бургерами), который от добавления кетчупа не становится здоровой едой.

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Потенциальный вред: сахар, соль, аллергены

Главная проблема кетчупа — сахар, соль и другие добавки. Если употреблять соус в умеренных количествах, то проблем, как правило, нет. Если увлекаться — можно перебрать калорий, что со временем приведёт к лишнему весу.

Вторая проблема — соль. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день съедать не более 5 граммов соли (что соответствует 2000 мг натрия). Примечательно, что здесь нужно учитывать и ту соль, которая содержится в готовых продуктах. Например, в 100 граммах кетчупа может быть до 900 мг натрия, это почти половина рекомендуемой суточной нормы. Учитывая тот факт, что еда, которую часто употребляют с кетчупом, достаточно солёная, перебрать норму легко.

Есть ещё один нюанс — аллергия. Она может быть как на томаты, так и на специи и другие добавки. Людям с пищевой аллергией следует внимательно читать состав.

Как выбрать кетчуп и сколько его можно съесть

Специфических норм по кетчупу не существует. Здесь важно подойти к вопросу здраво: обычно его едят небольшими порциями.

При выборе смотрите на три вещи: сколько в составе томатов, сахара и соли. Чем ближе томаты к началу списка ингредиентов, тем лучше. Если сахар, сироп или крахмал стоят сразу после томатной основы, такой кетчуп лучше использовать реже. При гипертонии подойдут варианты с меньшим содержанием соли, при диабете — без добавленного сахара или с минимальным количеством углеводов.

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Также обратите внимание на более здоровые альтернативы — например, домашний томатный соус, сальсу, томатную пасту с травами или запечённые томаты.

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Главное о кетчупе

Кетчуп делают из томатной пасты, уксуса, сахара, соли и специй. Его основной потенциальный плюс — ликопин, который содержится в томатах. Однако переоценивать этот аспект не нужно, учитывая, что кетчуп обычно едят малыми порциями и часто с фастфудом.

Большинству людей кетчуп в небольшом количестве не навредит, но при гипертонии, диабете и пищевой аллергии нужно внимательнее читать состав или выбирать более здоровые альтернативы, например домашний томатный соус без сахара.

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