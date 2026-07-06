Шиповник для иммунитета: учёные рассказали, чего ждать на самом деле

Отвар шиповника — один из самых популярных домашних напитков «для иммунитета». Действительно ли этот напиток помогает защититься от простуды? Вот 5 фактов, которые помогут разобраться, что известно науке о пользе шиповника, а что пока остаётся мифом.

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В шиповнике есть не только витамин C

В первую очередь шиповник известен высоким содержанием витамина С, но кроме аскорбиновой кислоты его плоды содержат каротиноиды, органические кислоты, флавоноиды и другие полифенолы с антиоксидантной активностью. Именно эти соединения во многом объясняют интерес учёных к растению.

Однако точное содержание полезных веществ сильно различается. Оно зависит от вида шиповника, степени зрелости плодов, условий хранения и даже способа приготовления напитка.

При нагревании часть витамина C разрушается

Витамин C чувствителен к нагреванию, кислороду и длительной обработке. При приготовлении настоя часть аскорбиновой кислоты переходит из плодов в воду, однако при продолжительном воздействии температуры она постепенно разрушается. Количество витамина C в готовом напитке зависит от способа приготовления, времени настаивания и условий хранения.

Исследования показывают, что потери витамина C в плодах шиповника зависят от температуры и продолжительности обработки: чем дольше сырье подвергается воздействию неблагоприятных факторов, тем выше риск разрушения аскорбиновой кислоты.

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Витамин C нужен иммунитету, но не делает его «сильнее»

Витамин C необходим для работы врождённого и приобретённого иммунитета. Он поддерживает функции нейтрофилов, Т- и В-лимфоцитов, а также помогает сохранять защитные свойства кожи и слизистых оболочек.

Однако это не означает, что дополнительный приём витамина C способен сделать иммунитет «сильнее». Самый авторитетный обзор по этой теме подготовили специалисты Кокрановского общества доказательной медицины. Они проанализировали десятки клинических исследований и пришли к выводу: регулярный приём витамина C для большинства людей не снижает риск заболеть простудой.

При этом есть нюанс. Если человек все же заболел, регулярный приём витамина C может немного сократить продолжительность болезни — примерно на 8% у взрослых и на 14% у детей. Если считать, что ОРВИ длится неделю, витамин С может сократить больничный примерно на полдня.

Самый выраженный профилактический эффект наблюдался только у людей, испытывающих экстремальные физические нагрузки, например, марафонцев, лыжников и военнослужащих во время интенсивных тренировок.

Важно понимать, что эти результаты относятся именно к витамину C, а не к отвару шиповника. Клинических исследований, которые показали бы аналогичный эффект именно у этого напитка, пока нет.

Полифенолы и флавоноиды остаются в напитке после заваривания

В отвар шиповника переходит значительная часть биологически активных веществ — полифенолов, флавоноидов, каротиноидов и органических кислот, которые обладают антиоксидантными свойствами. Однако убедительных доказательств того, что именно эти вещества из отвара способны заметно укреплять иммунитет или предотвращать простудные заболевания, на сегодняшний день нет. Тем не менее напиток может быть частью разнообразного и сбалансированного рациона.

Отвар шиповника почти не изучали в клинических исследованиях

Несмотря на популярность шиповника, качественных клинических исследований, посвящённых именно отвару или настою из него и его влиянию на иммунитет, очень мало.

Большинство научных работ изучает антиоксидантные свойства растения и его влияние на воспаление. Авторы обзоров сами отмечают, что данных о влиянии напитка на риск инфекций или работу иммунной системы человека пока недостаточно. Если рацион человека полноценный и дефицита витамина C нет, дополнительное употребление продуктов с его высоким содержанием обычно не оказывает заметного влияния на риск простуд.

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