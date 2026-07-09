Протеиновые батончики: кому они нужны и как выбрать действительно полезный

Протеиновые батончики давно перестали быть продуктом только для спортсменов. Их часто покупают в качестве полезного перекуса, однако далеко не каждый такой продукт действительно содержит много белка. Врач-диетолог Екатерина Шебедя рассказала «Рамблеру», когда могут быть полезны протеиновые батончики и на что стоит обратить внимание при покупке.

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Что считать протеиновым батончиком

Протеиновый батончик — это готовый продукт, в который производитель добавляет белок: чаще всего молочный (сывороточный или казеин), иногда соевый, гороховый или другой растительный белок.

При этом важно понимать, что в России и большинстве других стран нет отдельного стандарта, который определял бы, сколько именно белка должно содержаться в продукте, чтобы его можно было назвать «протеиновым».

«Маркировка „протеиновый“ на упаковке никак не контролируется, поэтому важно обязательно проверять состав батончика. Если в составе много углеводов и жиров, такой батончик будет скорее десертом, а не источником белка». Екатерина Олеговна Шебедя врач-диетолог, стаж 9 лет

Три ситуации, когда батончики могут быть полезны

Протеиновые батончики нельзя назвать обязательной частью здорового питания. Они относятся к ультрапереработанным продуктам, потребление которых связывают с некоторыми заболеваниями, в том числе онкологическими, и рекомендуют ограничивать. Поэтому основным источником белка в рационе должны оставаться мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые и другие цельные продукты. Тем не менее батончики могут быть удобным дополнением к рациону в некоторых ситуациях.

Когда нужно добрать белок

Спортсменам, людям с высокой физической активностью или вегетарианцам бывает сложнее добирать белок с обычной едой. Если здоровому взрослому человеку достаточно около 0,8 г белка на килограмм веса в сутки, то людям, регулярно занимающимся спортом, может потребоваться 1,4–2,0 г/кг. В такой ситуации протеиновый батончик может стать быстрым и удобным решением.

«Это не обязательный компонент рациона, но батончики можно использовать как дополнительный источник белка и для разнообразия. Особенно если вы устали „добирать“ белок курицей и творогом», — говорит диетолог. .

Когда нет времени полноценно поесть

Протеиновый батончик может выручить в ситуациях, когда нет возможности приготовить или купить еду. Например, в дороге, на работе, между парами, после тренировки или в долгой поездке.

При этом батончик не должен становиться постоянной заменой обычным приёмам пищи. Полноценный обед или ужин содержит не только белок, но и другие важные питательные вещества — сложные углеводы, полезные жиры, витамины, минералы и пищевые волокна, поэтому протеиновый батончик лучше рассматривать как временный перекус, а не как основу рациона.

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Когда нужен низкокалорийный десерт

Некоторые используют такие батончики как альтернативу сладостям: по содержанию сахара и калорий они мало отличаются от обычных шоколадных батончиков. Если продукт содержит достаточно белка и не перегружен сахаром, он может быть более удачным вариантом десерта по сравнению с обычной шоколадкой.

Как выбрать хороший протеиновый батончик

Мы уже упоминали, что надпись «протеиновый» на упаковке ещё ничего не значит. При выборе продукта важнее обратить внимание на состав.

«Если мы хотим сделать действительно белковый перекус, в батончике должно быть 15-20 граммов белка на порцию, до 5-7 граммов жиров и минимум углеводов», — рекомендует врач-диетолог.

Если вместо сахара используются разрешенные подсластители, это может снизить содержание добавленного сахара, однако такой продукт все равно остается ультрапереработанным. Также стоит обращать внимание на размер порции. Иногда производитель указывает хорошие показатели на 100 г, хотя сам батончик весит значительно меньше, поэтому оценивать нужно именно количество белка в одной порции. Если удаётся получать достаточное количество белка из обычной еды, необходимости регулярно есть протеиновые батончики нет.

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