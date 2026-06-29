Учёные выяснили, полезнее ли деревенские яйца магазинных

Насыщенный желток и истории про свободный выпас создают ощущение, что фермерские яйца заведомо полезнее фабричных. К этому добавляются более высокая цена и образ «экологичного» продукта. На практике внешний вид и происхождение яйца не всегда отражает его пользу. Разобрались, есть ли смысл переплачивать за деревенские яйца и чем они действительно отличаются от магазинных.

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Короткий ответ: в фермерских яйцах действительно может быть немного больше отдельных витаминов и омега‑3, но для человека с обычным разнообразным рационом эта разница существенно ни на что не повлияет.

Крупный размер и яркий желток ещё на значат, что его снесла деревенская курица и оно полезнее. Исследование Кембриджского университета показало, что в желтке деревенских кур, которые содержатся на пастбищах, больше витамина Е, омега‑3 жирных кислот и витамина А. Однако по большинству показателей — аминокислотам, жирам, холестерину, минералам и части витаминов — существенных различий между фермерскими и фабричными яйцами учёные не нашли. Отдельно авторы статьи упомянули витамин B12 и фолиевую кислоту. Их в фермерских яйцах было больше, но для большинства людей при разнообразном рационе это вряд ли существенно повлияет на общее поступление питательных веществ.

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Что влияет на состав и пользу яйца

Решающим фактором остаётся рацион птицы. Курица в клетке на сбалансированном промышленном корме способна нести яйца с более стабильным и предсказуемым составом, чем птица на скудном фермерском пастбище.

Цвет желтка тоже во многом зависит от корма. Каротиноиды из кукурузы, люцерны, календулы и других компонентов накапливаются в желтке и делают его более ярким. Поэтому насыщенный желток можно получить и на промышленной птицефабрике — достаточно правильно подобрать рацион кур. Также важную роль играют и другие параметры:

Порода. Японские исследования показали, что желток у шелковистых кур накапливает больше каротиноидов, чем у породы Род-Айленд Ред при одинаковом рационе и условиях.

Японские исследования показали, что желток у шелковистых кур накапливает больше каротиноидов, чем у породы Род-Айленд Ред при одинаковом рационе и условиях. Возраст. По данным Чешского университета естественных наук, взрослые куры на вольном выпасе дают более крупные яйца, а молодые куры в клетках несут более мелкие.

По данным Чешского университета естественных наук, взрослые куры на вольном выпасе дают более крупные яйца, а молодые куры в клетках несут более мелкие. Сезон. Содержание рибофлавина, фолиевой кислоты и витамина B12 в яйце заметно меняется в разное время года из‑за изменений корма и светового дня. Дополнительно доступ к солнцу и корм у птицы связан с более высоким уровнем витамина D.

То есть надпись «фермерское» на упаковке яиц не гарантирует более богатый состав. Также важно, какой породы была курица, сколько ей лет и чем её кормили.

Если рацион разнообразен и яйца не единственный источник полезных веществ, можно выбирать их по доступности и свежести.

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