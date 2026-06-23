Чем полезен квас: 6 фактов без маркетинга

Квас часто называют источником витаминов, пробиотиком и полезным летним напитком. Однако далеко не все популярные утверждения подтверждаются наукой. Разобрались, что известно о пользе кваса на самом деле.

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Квас — продукт ферментации, но это не делает его суперфудом

Традиционный квас получают с помощью брожения. Дрожжи и бактерии изменяют состав напитка, образуются органические кислоты и другие биологически активные вещества.

Однако исследователи подчёркивают: ферментированные продукты сильно различаются по составу и эффектам. Для многих из них качественных исследований на людях пока недостаточно. Поэтому сам факт ферментации ещё не гарантирует доказанную пользу для здоровья.

В квасе есть витамины группы B, но их немного

Во время брожения часть микроорганизмов способна синтезировать витамины группы B. Кроме того, они изначально есть в зерновом сырье.

Однако считать квас серьёзным источником этих витаминов не стоит. Чтобы покрыть суточную потребность, пришлось бы выпить слишком много напитка. Намного больше витаминов группы B содержиться в цельнозерновых продуктах, мясе, рыбе, яйцах и бобовых.

Квас может содержать живые микроорганизмы, но их количество непредсказуемо

Многие считают квас пробиотическим напитком, но на практике всё сложнее. В промышленном производстве напиток часто фильтруют, пастеризуют или стабилизируют для увеличения срока хранения. После такой обработки количество живых микроорганизмов может заметно снижаться. Кроме того, для большинства видов кваса нет исследований, которые показали бы конкретный пробиотический эффект у человека.

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В квасе обычно меньше сахара, чем в лимонаде, но это зависит от производителя

Во время брожения часть сахара расходуют микроорганизмы,поэтому классический квас часто оказывается не таким сладким, как газировка. Однако современные магазинные варианты могут содержать значительное количество добавленного сахара. Иногда разница между сладким квасом и лимонадом оказывается не такой большой, как ожидают покупатели. Поэтому главный ориентир — не название напитка, а данные на этикетке.

Квас хорошо утоляет жажду, но обычная вода справляется не хуже

Квас более чем на 90% состоит из воды, поэтому в жару он действительно помогает восполнять потерю жидкости. Однако никаких уникальных свойств у него нет. Если задача — поддерживать водный баланс, обычная питьевая вода остаётся лучшим выбором. Квас стоит рассматривать скорее как напиток для разнообразия рациона, а не как средство для профилактики обезвоживания.

Ферментированные продукты связывают с пользой для кишечника, но данных именно по квасу мало

В последние годы исследования показали, что некоторые ферментированные продукты могут увеличивать разнообразие кишечной микрофлоры и снижать маркеры воспаления.

Проблема в том, что большинство таких работ посвящены йогурту, кефиру, кимчи и другим хорошо изученным продуктам. Для кваса подобных данных значительно меньше. Поэтому переносить результаты этих исследований на любой квас некорректно. Кроме того, даже традиционный квас обычно содержит небольшое количество алкоголя, поэтому его состав может различаться в зависимости от технологии приготовления.

Что в итоге

Квас нельзя назвать бесполезным напитком однако и репутация природного пробиотика или богатого источника витаминов во многом преувеличена. Его реальные плюсы — ферментация, умеренное содержание сахара в классических рецептах и способность хорошо утолять жажду. Всё остальное зависит от конкретного состава и пока изучено значительно хуже, чем принято считать.

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