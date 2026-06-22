Не позволяйте продавцу резать арбуз: вот чем это опасно

Не позволяйте продавцу резать арбуз: чем это опасно
Продавец предлагает надрезать арбуз, чтобы проверить спелость, — и это прямое нарушение санитарных правил. Разобрались, чем грозит покупка нарезанных бахчевых и почему нужно брать только целый арбуз или дыню.
Надрез — это нарушение закона
Продажа арбузов и дынь с надрезами или частями запрещена санитарными правилами. Роспотребнадзор предупреждает: после надреза на мякоть легко попадают бактерии, а в жару они быстро размножаются. Поэтому такой «проверкой спелости» продавец не помогает покупателю, а нарушает санитарные требования и рискует получить претензии от контролирующих органов. Кроме того, бахчевые должны храниться не на земле, а на настиле высотой не менее 15 сантиметров.
Мякоть арбуза — питательная среда для бактерий
Арбузы и дыни состоят преимущественно из сахаров и влаги. Как только нож касается мякоти, микроорганизмы с поверхности кожуры, рук продавца и воздуха попадают внутрь. Во влажной среде и комнатной температуре сальмонелла, кишечная палочка и листерия размножаются очень быстро.
Например, в 2019 года в США произошла крупная вспышка сальмонеллёза. Причиной стали предварительно нарезанные арбузы и дыни. Тогда пострадали 117 человек.
Дыня особенно уязвима перед листерией
Дыни заражаются листерией чаще, чем большинство других плодов. Причина — низкая кислотность мякоти и долгий срок хранения в холодильнике: оба условия благоприятны для роста этой бактерии. По данным Центров по контролю заболеваемости США, листерия размножается как на поверхности, так и внутри плода, и простое промывание её не устраняет.
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Кусок под плёнкой на солнце — двойной риск
Накрытый плёнкой кусок арбуза на прилавке без холодильника — потенциальный рассадник бактерий. Плёнка создаёт парниковый эффект: температура под ней выше, а влажность максимальная. Покупать такой продукт вдвойне опасно. Разрезанные дома плоды допустимо хранить только в холодильнике.
Как выглядит безопасный целый арбуз
При выборе целого плода Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на несколько признаков:
- целостный покров без трещин и вмятин, яркий контрастный рисунок коры;
- сухая плодоножка и светлое пятно на боку — признак равномерного созревания;
- мякоть красная, семена чёрного или коричневого цвета, вкус сладкий без посторонних привкусов или запахов.
Надрез на рынке выглядит как забота о покупателе, но по факту превращает спелый плод в питательную среду для микробов. Лучше брать целый арбуз или дыню и разрезать его дома.
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