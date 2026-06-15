Учёные раскрыли уловку ресторанов, делающую еду вкуснее

«Сладкая» или «кислая» музыка усиливает активность вкусовых и сенсомоторных зон мозга — и делает еду субъективно более приятной. Впервые учёным удалось зафиксировать этот эффект с помощью МРТ.

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О связи между звуком и вкусом учёные говорят уже давно. Ранее эксперименты показывали, что высокая тональность чаще ассоциируется со сладостью, а низкие или резкие звуки — с горечью и кислотой. В некоторых исследованиях участники даже оценивали одну и ту же еду как более сладкую или более приятную в зависимости от музыкального сопровождения. Поэтому маркетологи и рестораторы так тщательно подбирают музыку для рекламы и заведений. Однако до сих пор было неясно, какие процессы в мозге стоят за этим эффектом.

Чтобы это выяснить, исследователи из Нидерландов и Дании провели эксперимент с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ). В нём участвовали 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Во время сканирования участники слушали тишину либо «сладкую», либо «кислую» музыку. Одновременно им подавали растворы сахарозы (сладкий вкус) или лимонной кислоты (кислый вкус).

Авторы работы обнаружили, что музыка и вкус активируют одни и те же зоны мозга:

роландическую покрышку (участвует в обработке вкуса и ощущений от тела),

постцентральную извилину (отвечает за тактильные ощущения и восприятие тела),

вентромедиальную префронтальную кору (связана с оценкой приятности и принятием решений).

прямую извилину (участвует в обработке внутренних ощущений и эмоций).

Когда музыка и вкус подавались одновременно, эти зоны работали активнее, чем в тишине. Особенно заметный эффект наблюдался при совпадающих сочетаниях: сладкий вкус вместе со «сладкой» музыкой усиливал активность мозга заметнее, чем сладкий вкус с «кислой» музыкой. При этом сами участники отмечали, что под «сладкую» музыку еда казалась приятнее, чем в тишине.

Авторы подчёркивают: то, что одни и те же зоны реагируют и на звук, и на вкус, ещё не означает существование единого «кода» для всех ощущений. Кроме того, вместо реальной еды использовались простые растворы, поэтому результаты нужно подтверждать в более масштабных исследованиях.

Тем не менее работа даёт одно из первых прямых подтверждений того, что мозг объединяет вкус и звук уже на уровне нейронных сетей. Это может помочь в будущем создавать продукты с более приятным вкусом без изменения состава — например, за счёт правильно подобранного звукового сопровождения.

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