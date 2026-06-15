Виновник лишнего веса или миф: раскрыта вся правда о глютене

Глютен давно стал одним из главных «пугал» в мире здорового питания. Его обвиняют в лишнем весе, усталости, воспалении и проблемах с кожей. Разобрались, какие страхи подтверждает наука, а какие оказались мифами.

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Миф 1. Глютен вреден всем без исключения

Этот миф активно поддерживают блогеры и сторонники популярных диет. На деле глютен опасен далеко не для каждого. Глютен — это белок, который содержится в пшенице, ржи и ячмене. Людям с целиакией он действительно вредит: иммунная система начинает атаковать слизистую кишечника. Однако для большинства здоровых людей доказательств вреда нет.

Специалисты Гарвардской медицинской школы отмечают, что нет убедительных данных о пользе безглютеновой диеты для людей без целиакии или подтверждённой чувствительности к глютену.

Миф 2. Безглютеновая диета помогает похудеть

Многие уверены, что достаточно отказаться от хлеба и макарон — и вес начнёт уходить. На самом деле снижение массы тела связано не с отсутствием глютена, а с тем, что человек начинает внимательнее относиться к рациону,реже ест ультраобработанные продукты и в целом выбирает менее калорийную еду. Более того, многие безглютеновые продукты могут быть более калорийными и содержать больше сахара и жира, чтобы сохранить вкус и текстуру. Поэтому переход на такую диету не гарантирует похудение.

Миф 3. Глютен вызывает воспаление

В соцсетях часто пишут, что глютен якобы провоцирует хроническое воспаление даже у здоровых людей. Однако научных подтверждений этому нет. Воспалительная реакция развивается при целиакии, когда иммунитет ошибочно воспринимает глютен как угрозу. У людей без этого заболевания такой эффект не доказан. Исследователи подчёркивают: сама по себе пшеница не превращается в источник воспаления только из-за содержания глютена.

Миф 4. Вздутие после хлеба означает непереносимость глютена

После булочки или пасты действительно может появиться тяжесть в животе. Однако виноват не всегда глютен.

Исследователи всё чаще обращают внимание на другие вещества в пшенице — так называемые FODMAP-углеводы. Именно они вызывают у некоторых людей газообразование и дискомфорт. Неприятные симптомы после хлеба ещё не говорят о том, что нужно навсегда отказаться от глютена.

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Миф 5. Чувствительность к глютену — выдумка

Это другая крайность. Некоторые считают, что если целиакии нет, значит и проблем с глютеном быть не может. На самом деле врачи признают существование нецелиакийной чувствительности к глютену. У таких людей после продуктов с глютеном могут возникать вздутие, боли в животе, усталость или ощущение тумана в голове. При этом кишечник не повреждается так, как при целиакии. Проблема в том, что точного анализа для диагностики пока нет, поэтому диагноз ставят после исключения других причин.

Миф 6. Если подозреваете проблему с глютеном, нужно сразу отказаться от него

Это распространённая ошибка. Если человек перестанет есть продукты с глютеном до обследования, результаты анализов на целиакию могут оказаться недостоверными. В итоге поставить правильный диагноз станет сложнее. Поэтому при подозрении на целиакию врачи рекомендуют сначала пройти обследование, а уже потом менять рацион.

Что в итоге

Для людей с целиакией отказ от глютена жизненно важен. Для остальных польза безглютеновой диеты далеко не так очевидна, как часто обещают в интернете. Если после хлеба, макарон или выпечки появляются неприятные симптомы, лучше не ставить себе диагноз самостоятельно, а обсудить проблему с врачом и пройти обследование. Безглютеновая диета без показаний может привести к дефициту клетчатки, витаминов группы B и некоторых микроэлементов.

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