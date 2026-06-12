Гастроэнтеролог поставил под сомнение пользу оливкового масла

Оливковое масло, безусловно, обладает полезными свойствами, но при этом важно его не переоценивать. Врач-гастроэнтеролог Александр Коротаев рассказ «Рамблеру» о свойствах продукта без прикрас.

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За последние пять лет были опубликованы сотни статей о влиянии оливкового масла на здоровье. С разным уровнем доказательной базы учёные говорят, что этот продукт:

улучшает работу кишечника,

снижает уровень воспаления,

улучшает работу сердца и сосудов,

связано с меньшим риском остеопоротических переломов,

содержит антиоксиданты,

обладает множеством других полезных свойств.

«Оливковое масло холодного отжима (extra virgin) — источник витаминов. В нём содержатся разные виды жирных кислот. Главным образом, это омега-9 кислоты, на которые приходится от 55 до 83% от всех жиров продукта. Омега-6 — от 2,5 до 21%, а вот омега-3 кислот в оливковом масле мало — не более 1%». Александр Евгеньевич Коротаев врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко»

Врач советует включить его в рацион людям с запорами, НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) и патологиями сердечно-сосудистой системы.

Extra virgin и жмыховое: в чём разница

Выделяют три основные категории оливкового масла:

Масло холодного отжима (Extra Virgin). Его получают без нагревания и химикатов (первый холодный отжим). В нём сохраняются витамины и антиоксиданты.

(первый холодный отжим). В нём сохраняются витамины и антиоксиданты. Рафинированное масло (Refined Olive Oil). Получают путём очистки нескольких видов оливкового масла (преимущественно низкого сорта) через химические фильтры.

(преимущественно низкого сорта) через химические фильтры. Жмыховое (Pomace Olive Oil). Это продукт самого низкого качества. Его делают из жмыха (после первого отжима) с использованием химических растворителей.

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Можно ли считать оливковое масло самым полезным

«На мой взгляд, польза оливкового масла преувеличена. Например, омега-3 жирных кислот гораздо больше в льняном масле», — говорит врач.

Специалист считает, что питание в целом должно быть сбалансированным и разнообразным, поэтому лучше использовать разные масла в разных блюдах.

Оливковое масло и лишние килограммы

Оливковое масло — очень калорийный продукт. В 100 граммах (это больше 100 мл, поскольку плотность масла ниже плотности воды) содержится около 900 ккал.

«Растительные масла — это очень калорийный продукт. Этим не стоит злоупотреблять людям с лишним весом», — отмечает эксперт.

Например, если заправлять салат на глаз из бутылки, то можно запросто обогатить его на лишних 300 ккал. Чтобы не перебрать по калориям, используйте диспенсер (специальная бутылочка с распылителем) для масла. Также удобно ориентироваться по ложкам:

чайная ложка оливкового масла — около 40 ккал,

столовая ложка — около 120 ккал.

Риски для желчного пузыря

Любое масло (в том числе и оливковое) — это хорошее желчегонное средство. Как только жиры попадают в двенадцатиперстную кишку, организм выделяет гормон холецистокинин, который заставляет желчный пузырь интенсивно сокращаться. Этот механизм нужен для расщепления и усвоения жиров. Если человек долгое время ограничивал себя в жирах, его желчный пузырь «отвыкает» от таких нагрузок, а сама желчь застаивается и становится более густой.

«Если человек долгое время был на обезжиренной диете и решил резко включить в рацион оливковое масло, то для желчного пузыря это большая нагрузка. В таких случаях могут появиться симптомы желчной колики. Если есть камни в желчном пузыре, это может закончиться госпитализацией», — предупреждает врач.

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Некачественный продукт и фальсификат

Это, пожалуй, одна из самых серьёзных по масштабам проблем. Например, в исследовании, опубликованном в Nature Communications, говорится, что 69% оливкового масла Extra Virgin в Калифорнии не соответствуют этой категории. В другом исследовании авторы предполагают (это не точные данные, а лишь вторичная оценка на основе других показателей), что до 80% итальянского оливкового масла категории Extra Virgin на рынке может быть сфальсифицировано. Эти работы не означают, что всё оливковое масло поддельное, но помогают представить масштаб проблемы.

Разбавление масла Extra Virgin дешёвыми рафинированными или жмыховыми маслами лишает продукт полифенолов, антиоксидантов и многих других полезных компонентов.

Примечательно, что выявить фальсификат дома практически невозможно. Для этого нужны сложные лабораторные анализы, так как жирнокислотный состав таких смесей искусно подгоняется под оригинал.

Главное про оливковое масло

Оливковое масло холодного отжима (Extra Virgin) действительно полезно, но эту пользу не стоит преувеличивать. Например, по уровню полезных жирных кислот оно может уступать другим растительным маслам.

Кроме того, оливковое так же калорийно, как и другие масла (около 120 ккал в столовой ложке), и от него можно поправиться. Большая проблема — обилие фальсификата на рынке, когда под видом оливкового масла высшего сорта продают смеси других масел.

Важные исследования