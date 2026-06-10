Два продукта в вашем рационе бьют по сердцу: узнайте, как

Сердце страдает не только от лишнего веса или возраста. Рацион влияет на сосуды напрямую, и два главных подозреваемых — жир и сахар. Разобрались, что из них опаснее, как именно они действуют и что говорят исследования.

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Однозначного победителя нет: и жир, и сахар влияют на сердце, но по-разному. Вред зависит не столько от самого продукта, сколько от его типа и количества.

Жиры: не все одинаково опасны

Одним из факторов риска проблем с сердцем считают избыток насыщенных жиров в рационе.(жирное мясо, сливочное масло, фастфуд). Они повышают уровень ЛПНП — так называемого «плохого» холестерина, который связан с образованием атеросклеротических бляшек в сосудах. Крупный метаанализ Cochrane показал: снижение насыщенных жиров и замена их на ненасыщенные снижает риск сердечно-сосудистых событий примерно на 14–17%.

При этом замена жиров на рафинированные углеводы даёт слабый или нулевой эффект, если рацион остаётся бедным на полезные жиры.

Вывод: насыщенные жиры напрямую влияют на уровень “плохого” холестерина, а значит, на строительный материал для атеросклероза.

Сахар: удар через обмен веществ

Добавленный сахар работает иначе. Он меняет обмен жиров и углеводов:

повышает уровень триглицеридов,

снижает «хороший» холестерин,

усиливает воспалительные процессы,

способствует накоплению жира в печени.

Систематические обзоры показывают связь высокого потребления добавленного сахара (особенно сладких напитков) с увеличением риска гипертонии, ишемической болезни сердца и инфаркта.

В одном обзоре отмечено: фруктоза из добавленных сахарюов может сильнее нарушать обмен веществ, чем крахмальные углеводы или глюкоза.

Вывод: сахар не забивает сосуды напрямую, но создаёт фон, при котором сердце работает в более тяжёлых условиях.

Так что же опаснее

Сравнение упрощать нельзя, но логика такая:

Жир (насыщенный)сильнее влияет на “плохой холестерин”, тесно связан с атеросклерозом.

Добавленный сахар бьёт по обмену жиров, давлению и воспалению и усиливает общий риск.

Современные обзоры сходятся в одном: главный вред для сердца возникает не от одного нутриента, а от их комбинации в ультраобработанном рационе — сладкие продукты, фастфуд, выпечка, переработанное мясо.

Рацион с избытком сахара и насыщенных жиров одновременно — худший сценарий для сосудов.

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