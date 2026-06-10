Ягода долголетия: что произойдёт с организмом, если есть черешню

Черешня — это суперфуд с большим потенциалом. Разобрались, как эти плоды помогают наладить сон и защитить сердце.

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Черешня и вишня одинаково полезны

В быту черешню называют ягодой, но формально это косточковый фрукт. Как и вишня, она относится к семейству Розовые (Rosaceae) и роду Слива (Prunus). Поэтому вишня и черешня — близкие родственники.

Они отличаются вкусом и внешним видом, но с точки зрения пользы для здоровья существенной разницы между ними нет. Обе ягоды содержат антоцианы, полифенолы, витамин С и другие антиоксиданты, которые связаны с противовоспалительным действием, поддержкой сердечно-сосудистой системы и улучшением восстановления после нагрузок.

Помогает снизить давление и холестерин

Черешня помогает держать сосуды в тонусе. Небольшое исследование показало: если пить по 480 мл сока вишнёвого сока ежедневно в течение 12 недель, показатели систолического (верхнего) давления и «плохого» холестерина заметно падают. Кроме того, в одном стакане ягоде содержится 260 мг полезного для сердца калия и почти нет вредного натрия.

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Облегчает боль в суставах

Плоды вишни помогают некоторым пациентам с подагрой. Исследования показывают, что ягоды способствуют выведению излишков мочевой кислоты, которая вызывает жжение и отёки в суставах. Опросы показывают, что каждый четвёртый пациент с подагрой ест эти ягоды, чтобы унять боль. Другое исследование показало связь со снижением риска повторного приступа на 35%.

Помогает контролировать сахар в крови

У черешни низкий гликемический индекс, поэтому она не вызывает резких скачков сахара. Клетчатка в кожице замедляет всасывание углеводов. Пилотное клиническое испытание показало, что регулярное употребление ягодного концентрата помогает улучшить показатели сахара у людей с диабетом.

Тормозит хроническое воспаление

Мякоть черешни содержит антоцианы и полифенолы. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, которые разрушают клетки. Несколько исследований показали, что потребление ягод снижает уровень воспалительных маркеров в организме.

Улучшает сон

Черешня содержит мелатонин — гормон, который управляет циклами сна и бодрствования. Также в плодах содержатся триптофаном и серотонином: эти компоненты помогают быстрее расслабиться и реже просыпаться ночью.

В небольших исследованиях употребление вишни или вишнёвого сока в течение нескольких дней было связано с улучшением качества и продолжительности сна.

Врачи Cleveland Clinic подчёркивают, чтобы получить всю пользу вишни, достаточно съедать один стакан ягод в день. При этом важно учитывать индивидуальную переносимость и общее количество фруктов в рационе.

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