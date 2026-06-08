Онколог развенчал популярный миф о сахаре и опухолях

Считается, что сахар буквально подпитывает опухоли и ускоряет развитие рака. Из-за этого многие люди после диагноза полностью отказываются от сладкого, надеясь остановить болезнь. Однако, насколько верно утверждение, что сахар прежде всего питает раковые клетки? Врач онколог Левани Гвелесиани рассказал «Рамблеру», что по этому поводу говорит современная наука и стоит ли исключать сахар из рациона.

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Откуда взялся миф о сахаре и раке

Всё началось с реального биологического факта. В начале XX века немецкий биохимик Отто Варбург обнаружил, что опухолевые клетки получают энергию иначе, чем большинство здоровых. Обычные клетки начинают активно расщеплять глюкозу только тогда, когда им не хватает кислорода. А вот опухолевые клетки делают это постоянно, даже если кислорода достаточно. Это явление получило название эффект Варбурга.

Именно на этом факте и строится популярный вывод: «раковые клетки питаются сахаром — уберём сахар, уберём рак». Логика кажется стройной, но она ошибочна. Согласно позиции American Institute for Cancer Research, все клетки организма — и здоровые, и опухолевые — используют глюкозу. Нет ясных доказательств того, что сахар из рациона кормит клетки опухоли сильнее, чем остальные.

«Прямая связь сахара с развитием рака не доказана. Его избыток не запускает болезнь напрямую, а полный отказ от сладкого не способен ни предотвратить рак, ни помочь в его лечении». Гвелесиани Левани Автандилович врач — онколог-химиотерапевт

Почему нельзя «выключить» питание опухоли, убрав сладкое

Организм поддерживает уровень глюкозы в крови в довольно узком диапазоне. Когда вы едите меньше сахара, он компенсируется за счёт других источников: расщепляются крахмалы, используются жиры и белки.

«Глюкоза в крови продолжает поступать к клеткам — в том числе к опухолевым. Организм не может отключить питание сахаром только для опухоли, не нарушив работу жизненно важных органов», — объясняет врач.

Национальный институт рака США (NCI) прямо указывает: исследования подтверждают, что раковые клетки потребляют больше глюкозы, чем нормальные. Однако нет работ, которые доказывали бы, что употребление сахара ухудшает течение рака или что отказ от сладкого заставит опухоль уменьшиться или исчезнуть.

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Cancer Research UK объясняет: между количеством сахара в рационе и ростом опухоли нет прямой причинно-следственной связи. NCI дополнительно подчёркивает, что большинство данных о диете и раке у людей показывают ассоциации, а не прямую причинность, и лабораторные данные нельзя автоматически превращать в советы для пациентов.

Когда сахар действительно может быть проблемой

Косвенная связь между сахаром и онкологическими рисками есть, и её важно понимать правильно. Речь идёт не о том, что сладкое «вызывает рак» напрямую, а о цепочке: много добавленного сахара — избыток калорий — набор веса — ожирение — повышенный риск некоторых видов рака.

American Cancer Society связывает около одного из пяти случаев рака с избыточным весом, недостатком физической активности, нездоровым питанием и употреблением алкоголя. По данным NCI, избыточный вес и ожирение связаны с повышенным риском как минимум 13 типов рака, включая рак молочной железы, толстой кишки, поджелудочной железы, почки, матки и другие.

Особое место здесь занимают сахаросодержащие напитки. World Cancer Research Fund фиксирует сильные доказательства того, что регулярное употребление сладких напитков связано с набором веса и ожирением. Сладкая газировка, соки с добавленным сахаром, энергетики — это концентрированные источники пустых калорий, которые не дают насыщения, но легко создают их избыток.

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Нужно ли онкопациенту полностью исключать сладкое

Самостоятельно вводить жёсткие пищевые запреты при онкологическом диагнозе не лучшая идея, и вот почему.

По рекомендациям American Cancer Society, во время лечения рака крайне важно получать достаточно белков, жиров, углеводов, воды, витаминов и минералов. Побочные эффекты терапии — тошнота, потеря аппетита, изменение вкуса, усталость — и без того затрудняют нормальное питание.

Если человек, проходящий химиотерапию, теряет вес и с трудом ест, полный отказ от сладкого может лишить его дополнительного источника калорий и энергии, которые сейчас нужны организму для восстановления. Это не значит, что нужно питаться конфетами, — это значит, что жёсткие диеты без врача при активном лечении могут навредить.

«Если человеку уже поставили диагноз, резко менять рацион и вводить жёсткие запреты обычно не нужно. Главная задача питания во время лечения — помогать организму бороться. Важно просто удерживать вес, сохранять мышцы и следить, чтобы в меню было достаточно белка», — поясняет специалист.

Отдельный разговор — натуральные сахара. WCRF разграничивает натуральные сахара в овощах, фруктах и молочных продуктах и добавленные свободные сахара: первые исключать не нужно, потому что вместе с ними человек получает клетчатку, витамины и минералы.

Что делать на практике

Вместо того чтобы полностью исключать сладкое, стоит сосредоточиться на конкретных полезных для организма изменениях:

Ограничить сладкие напитки. Газировка, пакетированные соки, сладкий чай и кофе с сиропами — один из главных источников добавленного сахара в современном рационе. Замена их водой и несладкими напитками — один из самых эффективных шагов.

Газировка, пакетированные соки, сладкий чай и кофе с сиропами — один из главных источников добавленного сахара в современном рационе. Замена их водой и несладкими напитками — один из самых эффективных шагов. Не бояться фруктов и овощей. Натуральные сахара в цельных продуктах сопровождаются клетчаткой, которая замедляет усвоение глюкозы. Это не то же самое, что ложка сахара в чай.

Натуральные сахара в цельных продуктах сопровождаются клетчаткой, которая замедляет усвоение глюкозы. Это не то же самое, что ложка сахара в чай. Следить за добавленным сахаром в составе продуктов. Он прячется в соусах, йогуртах с наполнителями, хлебе, готовых завтраках. Читать этикетки полезнее, чем исключать целые группы продуктов.

в составе продуктов. Он прячется в соусах, йогуртах с наполнителями, хлебе, готовых завтраках. Читать этикетки полезнее, чем исключать целые группы продуктов. Поддерживать здоровый вес. Это важнее, чем подсчёт граммов сахара: контроль общей калорийности рациона и физическая активность снижают риски, связанные с ожирением.

Это важнее, чем подсчёт граммов сахара: контроль общей калорийности рациона и физическая активность снижают риски, связанные с ожирением. Не менять рацион резко без врача. Любые серьёзные изменения питания при онкологическом диагнозе, диабете, потере веса или активном лечении нужно обсуждать с лечащим врачом или клиническим диетологом.

Главное о связи сахара и рака

Современная наука не подтверждает, что сахар напрямую кормит рак или ускоряет его рост, все клетки организма используют глюкозу, и отказ от сладкого не влияет на рост опухоли. Проблема в избыточном потреблении добавленного сахара, которое может приводить к набору веса и ожирению — это повышает риск некоторых видов рака. Пациентам с онкологическим диагнозом важно получать полноценное питание, избегать резких диетических ограничений и сосредоточиться на снижении сладких напитков, контроле добавленного сахара, поддержании здорового веса и употреблении фруктов и овощей, а любые изменения рациона лучше обсуждать с врачом.

Текст проверил врач онколог-химиотерапевт Левани Гвелесиани, стаж 4 года

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