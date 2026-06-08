Если вы отказываетесь от воды во время еды, опасаясь навредить пищеварению, то это напрасно. Современные данные показывают, что запивать еду водой можно, а иногда даже полезно. Разобрались, как вода влияет на работу желудка и можно ли это применять себе на пользу.

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Откуда взялся миф

Если добавить воду к кислотному раствору в пробирке, концентрация кислоты снизится. Следуя этой логике, то же самое должно происходить в желудке. Вода разбавит желудочный сок и организму будет труднее переваривать пищу. Звучит правдоподобно, однако система пищеварения устроена гораздо сложнее, чем пробирка с кислотой.

Что происходит в желудке на самом деле

Желудок вырабатывает соляную кислоту и ферменты в ответ на поступление еды. Этот процесс регулируют нервная и эндокринная системы. При этом кислотность не постоянная величина: желудок способен самостоятельно контролировать её в зависимости от состава и объёма пищи и текущих потребностей пищеварения. Дополнительный стакан воды может временно изменить концентрацию содержимого желудка, но организм довольно быстро это компенсирует.

Контролируемое рандомизированное исследование с применением гастроскопии (ФГДС) показало, что объём и pH желудочного содержимого у пациентов, которые пили воду до процедуры, был примерно таким же, как у тех, кто от воды отказывался.

На скорость пищеварения привычка запивать еду тоже влияет минимально. Исследование с использованием МРТ показало: жидкость не смешивается с плотной пищей в однородную кашу, а быстро уходит транзитом в двенадцатиперстную кишку.

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Когда запивать еду полезно

Эксперты Mayo Clinic считают, что дополнительная жидкость может помочь пищеварению. Вода необходима для выработки слюны, с которой оно начинается, и помогает поддерживать нормальную консистенцию стула, снижая риск запоров.

Кроме того, стакан воды перед едой может помочь съесть меньше. В желудке есть нервы, которые чувствуют растяжение и посылают сигналы в мозг о том, что пора прекратить есть. Вода активирует эти рецепторы, что создает ощущение сытости. Одно исследование показало, что участники, которые выпивали стакан воды перед едой, обычно ели меньше, чем те, кто этого не делал. Однако врачи Harvard Health подчёркивают: эта работа не оценивала, влияет ли привычка запивать еду на долгосрочную потерю веса. Поэтому заставлять себя пить, чтобы похудеть, не стоит.

Запивать еду водой можно — у здорового человека это не нарушает работу желудка и не ухудшает пищеварение. Иногда вода даже помогает процессу и может способствовать лучшему контролю аппетита.

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