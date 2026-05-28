Врачи разрешили есть на ночь, но есть важный нюанс

Одни уверены, что если есть после 18:00 — это путь к лишнему весу, другие спокойно ужинают перед сном. На самом деле всё зависит не только от времени, но и от того, что именно, сколько и как часто вы едите. Разобрались, можно ли есть на ночь без вреда для здоровья и в каких случаях поздний ужин действительно вреден.

Да, можно. Сам по себе приём пищи вечером не нарушает обмен веществ и не откладывается в жир. Организм продолжает тратить калории даже во сне: работают сердце, дыхание, мозг, мышцы.

Однако время еды всё же может влиять на отдельные процессы в организме. Поздние плотные ужины часто ухудшают сон, могут повышать риск переедания и мешают организму нормально регулировать уровень сахара в крови. Исследования показывают: люди, которые регулярно едят глубокой ночью, чаще сталкиваются с набором веса и нарушениями обмена веществ.

Особенно нежелательны тяжёлые блюда прямо перед сном: жареное, фастфуд, сладости, алкоголь. После такой еды организм дольше остаётся в активном режиме, а качество сна снижается.

Почему ночью еда усваивается хуже

У человека есть внутренние биологические часы — циркадные ритмы. Вечером организм постепенно готовится ко сну: температура тела снижается, замедляется обмен веществ, падает чувствительность к инсулину.

Исследования показывают, что поздний приём пищи может сильнее влиять на уровень сахара в крови, снижать расход энергии и способствовать накоплению жира по сравнению с более ранними.

Когда есть на ночь особенно вредно

Поздний ужин может навредить, если:

вы едите прямо перед тем, как лечь спать;

ужин очень калорийный;

это происходит каждый день;

есть склонность к изжоге;

уже есть лишний вес, диабет или проблемы со сном.

Например, поздняя еда часто усиливает рефлюкс — состояние, при котором кислота из желудка попадает в пищевод. Из-за этого появляются изжога, кашель и тяжесть ночью.

Также есть наблюдательные данные, что постоянные ночные приёмы пищи связаны с более высоким риском ожирения и диабета 2-го типа.

За сколько часов до сна лучше есть

Большинство специалистов советуют заканчивать плотный ужин примерно за 2–3 часа до сна. Если человек ложится в полночь, лёгкий ужин в 20:00 — 21:00 — нормальный вариант. Универсального правила «не есть после шести» не существует.

Более того, сон на голодный желудок тоже подходит не всем. Сильный голод может мешать заснуть и провоцировать ночные пробуждения. Небольшой перекус иногда даже помогает уснуть быстрее.

Что можно съесть вечером

Многим людям вечером лучше подходят лёгкие продукты с белком и умеренным количеством углеводов:

йогурт без сахара;

творог;

кефир;

банан;

ягоды;

немного орехов;

омлет;

цельнозерновой тост;

индейку или рыбу с овощами.

Такая еда не перегружает желудок и дольше даёт сытость.

Что в итоге

Есть вечером можно. Для здоровья куда важнее общее качество рациона, еды и режим сна.

Оптимальный вариант — лёгкий ужин за несколько часов до сна без переедания. Если поздние перекусы стали постоянными, появились изжога, быстрый набор веса или проблемы со сном, стоит обсудить это с врачом.

