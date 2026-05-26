Что не так с мифом о щелочной диете: разбор

Сторонники щелочной диеты обещают защиту от рака, старения и лишнего веса. В основе — идея, что еда якобы «закисляет» организм и меняет pH крови. Разобрались, что об этом знает современная медицина и почему польза овощей связана не с ощелачиванием.

Идея закисления организма звучит просто: мясо, сахар и кофе делают среду внутри организма кислой, а зелень и лимоны — ощелачивают. Кроме того, популярно мнение, что если в рационе много щелочных продуктов, то есть продуктов с высоким уровнем pH, то можно повысить уровень pH в организме и тем самым создать неблагоприятные условия для развития рака. Отсюда выросла популярность щелочных диет, соды и детоксов. Однако с точки зрения физиологии эта схема сильно упрощена.

Сторонники диеты часто ссылаются на реальный химический эксперимент 1912 года, что и запутывает людей. В лабораториях продукты сжигали и измеряли pH оставшейся золы. Мясо давало кислую золу, а овощи — щелочную.

У здорового человека pH крови держится в очень узком диапазоне — примерно 7,35–7,45. Если показатель выходит за эти границы, это уже опасное состояние, а не последствия неправильного питания. Баланс кислот и щелочей постоянно контролируют лёгкие и почки. Именно поэтому у здорового человека еда почти не влияет на pH крови. После стейка или лимона кровь не становится кислой или щелочной. Организм быстро выравнивает любые небольшие колебания.

Не стоит забывать про желудок. Внутри него экстремально кислая среда (pH около 1,5–3,5), необходимая для переваривания еды и защиты от бактерий. Какая бы щелочная еда туда ни попала, она тут же будет залита соляной кислотой.

При этом питание всё же может менять pH мочи. Это давно известно и не считается признаком закисления организма. Например, продукты с большим количеством белка делают мочу более кислой, а овощи и фрукты — менее.

Откуда тогда взялся миф?

Во многом из старой гипотезы о том, что кислотная еда якобы вымывает кальций из костей и повышает риск остеопороза. Крупные обзоры исследований не нашли убедительных доказательств такой связи.

Нет и доказательств того, что щелочная диета способна изменить среду вокруг опухоли. Опухолевые клетки сами создают вокруг себя кислую среду, и тарелка салата не в силах это перестроить. В MD Anderson Cancer Center пишут: питание не меняет pH крови настолько, чтобы влиять на рост опухоли.

Это не значит, что вся идея полностью бесполезна. Люди на щелочной диете часто начинают есть больше овощей, фруктов, бобовых и меньше ультрапереработанной еды. От этого действительно снижается риск сердечно-сосудистых болезней и проблем с почками. Но причина не в ощелачивании, а в более здоровом рационе.

Есть ещё один нюанс. У людей с тяжёлыми болезнями почек кислотно-щелочной баланс правда может нарушаться. При хронической болезни почек может развиваться метаболический ацидоз, который действительно требует медицинской коррекции». Однако это уже лечение конкретного заболевания, а не борьба с мифическим закислением.

Что в итоге

Организм не превращается в кислую среду из-за кофе, мяса или хлеба. У здорового человека pH крови почти не зависит от еды. Однако рацион с большим количеством овощей, фруктов и минимально обработанных продуктов всё равно полезен — только по вполне обычным и хорошо изученным причинам.

