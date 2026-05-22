Французские учёные назвали 8 опасных для сердца Е-добавок

Масштабное исследование французского проекта NutriNet-Santé выявило статистически значимую связь между потреблением пищевых консервантов и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные результаты могут повлиять на современные подходы к регулированию пищевой промышленности и оценке безопасности ингредиентов.

Работа основывалась на данных французской когорты NutriNet-Santé, в которую вошли 112 395 человек. Участники регулярно заполняли 24-часовые дневники питания с указанием конкретных брендов продуктов. Это позволило исследователям оценить уровень потребления 58 различных консервантов и учитывать изменения состава продуктов с течением времени.

За 15 лет наблюдений (с 2009 по 2024 годы) учёные установили, что высокий уровень потребления неантиоксидантных консервантов связан с повышением риска гипертонии на 29% и сердечно-сосудистых заболеваний — на 16%. Антиоксидантные консерванты ассоциировались с ростом риска гипертонии на 22%.

Отдельно исследователи выделили восемь добавок, наиболее тесно связанных с ростом заболеваемости. Они отметили, что риски наблюдались даже у участников, которые не превышают официально допустимые нормы суточного потребления этих веществ. В список вошли:

сорбат калия (E202) — консервант, подавляющий рост плесени и дрожжей. Используется в сырах, йогуртах, выпечке, соусах, сухофруктах и напитках;

нитрит натрия (E250) — фиксатор окраски и консервант для мясной продукции. Применяется в колбасах, сосисках, беконе и ветчине для защиты от бактерий;

— фиксатор окраски и консервант для мясной продукции. Применяется в колбасах, сосисках, беконе и ветчине для защиты от бактерий; нитрат натрия (E251) — используется при производстве переработанного мяса;

нитрат натрия (E251) — используется при производстве переработанного мяса;

— консервант для мясной промышленности, сходный по действию с нитритом натрия; лимонная кислота (E330) — регулятор кислотности и антиоксидант. Содержится в газированных напитках, сладостях, консервах, соусах и полуфабрикатах;

метабисульфит калия (E224) — консервант и антиоксидант, предотвращающий окисление продуктов. Используется в вине, сухофруктах, соках и некоторых морепродуктах;

— консервант и антиоксидант, предотвращающий окисление продуктов. Используется в вине, сухофруктах, соках и некоторых морепродуктах; сорбат кальция (E203) — консервант против плесени и грибков, который добавляют в хлебобулочные изделия и десерты;

эриторбат натрия (E316) — антиоксидант, применяемый для сохранения цвета и свежести мясных продуктов и консервов.

Большинство этих добавок характерно для ультрапереработанных продуктов: колбас, полуфабрикатов, сладких напитков, снеков и промышленной выпечки. Об их потенциальном вреде учёные говорят давно. Например, исследование 2019 года показало, что увеличение доли такой еды в рационе на каждые 10% связано с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний на 12%. На этом фоне медицинские организации рекомендуют ограничивать потребление ультрапереработанных продуктов.

Французское исследование было наблюдательным, поэтому результаты не доказывают прямую причинно-следственную связь между консервантами и болезнями сердца. Однако они указывают на возможное влияние длительного потребления добавок на здоровье сердечно-сосудистой системы. Авторы работы считают, что медицинскому сообществу стоит задуматься о пересмотре существующих подходов к оценке безопасности пищевых добавок.

