Что будет, если выпить вчерашний кефир: когда это безопасно, а когда лучше вылить

Главный парадокс кефира в том, что он изначально получается благодаря брожению, но со временем это же брожение может сделать продукт небезопасным. Разбираемся, когда вчерашний кефир ещё безопасен, а когда лучше не рисковать.

В большинстве случаев вчерашний кефир не опасен. Всё зависит от срока годности, условий хранения и состояния упаковки.

Если кефир стоял в холодильнике и срок годности ещё не вышел, ничего страшного обычно не произойдёт. Кефир — ферментированный продукт. Кислая среда может сдерживать рост части микроорганизмов, но не делает продукт полностью защищённым от порчи.

Однако есть нюанс. Даже кисломолочные продукты быстро портятся при комнатной температуре. FDA рекомендует выбрасывать молочные продукты, если они провели вне холодильника больше двух часов.

Что может случиться после вчерашнего кефира

Если продукт начал портиться, возможны симптомы пищевого отравления:

тошнота;

спазмы и боль в животе;

диарея;

рвота;

температура;

слабость.

Чаще всего лёгкое расстройство проходит за 1–2 дня. Однако у детей, пожилых, беременных и людей со слабым иммунитетом риск выше, особенно если речь о домашнем кефире или продуктах из непастеризованного молока.

Как понять, что кефир испортился

Не ориентируйтесь только на дату на упаковке. Иногда продукт портится раньше.

Признаки, что кефир лучше сразу выбросить:

резкий неприятный запах — не просто кислый, а спиртовой или бьющий в нос дрожжевой запах;

— не просто кислый, а спиртовой или бьющий в нос дрожжевой запах; горечь во вкусе: кефир может быть более кислым, но не горьким;

кефир может быть более кислым, но не горьким; брожение и выраженный «дрожжевой» привкус;

вздутая упаковка — это может говорить о неправильном хранении и активности нежелательных микроорганизмов;

— это может говорить о неправильном хранении и активности нежелательных микроорганизмов; появилась сыворотка желтоватого цвета, хлопья, слизистая текстура или сильное расслоение с неестественным оттенком;

хлопья, слизистая текстура или сильное расслоение с неестественным оттенком; любые следы плесени, даже небольшие точки на крышке или у горлышка бутылки.

Если кефир вызывает сомнения хотя бы по одному из этих признаков, лучше не экспериментировать.

А если кефир просто стал кислым?

Это нормально. Со временем кефир продолжает бродить даже в холодильнике, поэтому вкус становится более кислым. Сам по себе кислый вкус ещё не говорит, что продукт испорчен.

Некоторые люди после такого кефира замечают вздутие, урчание или послабление стула, особенно если есть чувствительность к молочным продуктам или синдром раздражённого кишечника.

Можно ли готовить на вчерашнем или просроченном кефире

Слегка просроченный кефир часто используют для выпечки — особенно для оладий, блинов и пирогов. В России это обычная практика. Более кислый кефир лучше реагирует с содой, поэтому тесто получается пышнее.

USDA отмечает: срок годности на упаковке чаще говорит о качестве продукта, а не о точной дате, после которой еда становится опасной.

Если кефир хранился в холодильнике, упаковка не вздулась, а вкус и запах остались обычными кисломолочными, его часто используют для готовки ещё несколько дней после окончания срока годности.

Однако термическая обработка не всегда гарантия безопасности. Высокая температура убивает многие бактерии, однако некоторые микробы успевают выделить токсины. Часть таких веществ сохраняется даже после жарки.

Поэтому готовить можно только из кефира без явных признаков порчи. Если кефир сутки простоял на кухне, делать на нём оладьи уже рискованно.

Когда нужна помощь врача

Обратитесь к врачу, если после кефира появились:

кровь в стуле;

температура выше 39 °C;

сильная рвота;

признаки обезвоживания;

диарея дольше трёх дней;

сильная слабость или спутанность сознания.

Такие симптомы могут говорить о тяжёлом пищевом отравлении.

