Как успокоить сердце, если переборщили с кофе — 4 совета от врачей

Кофе обычно помогает взбодриться, но иногда после пары кружек появляются дрожь, тревога и сильное сердцебиение. В большинстве случаев это проходит само, но важно понимать, когда можно просто переждать, а когда пора вызывать скорую. Разбираемся, что делать, если перебрали с кофеином.

После большого количества кофе сердце может биться быстрее и сильнее обычного. У некоторых появляется ощущение толчков в груди, дрожь в руках, потливость, тревога или лёгкое головокружение. У чувствительных людей кофеин способен провоцировать сердцебиение и ощущение перебоев в работе органа.

Что делать

Пейте больше воды. Кофеин немного усиливает потерю жидкости. Пара стаканов воды не выведет кофеин мгновенно, но поможет организму быстрее прийти в норму.

Не паникуйте. Тревога сама по себе ускоряет пульс. Иногда человек пугается сердцебиения, начинает нервничать ещё сильнее, и состояние ухудшается. Попробуйте медленно дышать: вдох — на четыре счёта, выдох — на шесть.

Ограничьте активность. Интенсивная тренировка после высокой дозы кофеина может опасно поднять пульс и давление. А вот лёгкое движение — короткая спокойная прогулка на свежем воздухе или мягкая растяжка — поможет снизить уровень тревоги и отвлечься.

Съешьте что-нибудь лёгкое. Если кофе выпили натощак, симптомы часто ощущаются сильнее. Лучше выбирать еду с белком, клетчаткой и медленными углеводами. Например, овсянку, цельнозерновой тост с сыром, йогурт или горсть орехов. Еда немного замедляет всасывание кофеина и помогает уменьшить дрожь. А вот налегать на сладкое (шоколад, конфеты) не стоит: быстрые углеводы могут вызвать новый скачок глюкозы, после которого сердцебиение может только усилиться.

Обычно неприятные ощущения проходят за несколько часов. Кофеин начинает действовать примерно через 15–30 минут, а его эффект может сохраняться до шести часов и дольше.

Сколько кофе — это слишком?

Для здоровых взрослых безопасной дозой обычно считают до 400 мг кофеина в день. Это примерно 3–4 чашки обычного кофе. Но чувствительность у всех разная. Кому-то хватает одного двойного эспрессо, чтобы почувствовать сильное сердцебиение. Особенно часто это бывает после энергетиков: в них иногда больше 300 мг кофеина на банку.

Срочно обращайтесь за медицинской помощью, если вместе с сердцебиением появились:

давящая, сжимающая боль или тяжесть в груди;

нехватка воздуха, одышка;

предобморочное состояние или потеря сознания;

сильное головокружение;

ощущение, что сердце бьётся совершенно хаотично (неровный ритм).

Такие симптомы могут говорить не только о реакции на кофеин, но и о проблемах с сердцем. Не игнорируйте приступы сердцебиения, которые повторяются или становятся сильнее.

Если сердцебиение и дрожь у вас возникают даже после одной чашки чая или кофе, лучше проконсультироваться с кардиологом и рассмотреть переход на напитки без кофеина (декаф).

