Почему учёные всё ещё спорят о пользе интервального голодания

Интервальное голодание часто преподносят как революционный способ похудеть и оздоровиться. Однако научные данные показывают: существенных и уникальных преимуществ у такого режима питания нет. Разобрались, кому интервальное голодание может быть полезно, а когда — навредить.

Что такое интервальное голодание

Это режим питания, при котором чередуются периоды приёма пищи и голодания. Есть несколько популярных вариантов:

Ограничение времени приёма пищи. Самый распространённый формат: периоды голода и «пищевое окно» чередуются в течение суток, например по схеме 16/8 или 14/10.

Диета 5:2. Обычное питание пять дней в неделю и резкое ограничение калорийности — до 500–600 ккал — в течение двух любых дней.

24-часовые посты. Полное голодание один или два раза в неделю на протяжении суток.

Польза и риски

Практика голодания известна с древности и изначально была частью религиозных и духовных обрядов, о которых упоминали ещё античные философы. Современный интерес к теме возник после исследований на животных: временные голодовки у них были связаны с увеличением продолжительности жизни и улучшением метаболизма. Однако результаты исследований на людях оказались не столь однозначными.

Главный вывод современных клинических испытаний: интервальное голодание немногим эффективнее обычного сбалансированного питания с ограничением калорий. Исследования продолжительностью до года показывают, что в обоих случаях люди худеют примерно одинаково, а показатели давления и уровня холестерина улучшаются схожим образом.

Вес при интервальном голодании снижается не из-за «разгона» метаболизма, а потому, что человек физически не успевает съесть лишние калории за короткий промежуток времени.

Врачи также предупреждают о возможных побочных эффектах такого режима питания. Среди них — раздражительность, головные боли, слабость и упадок сил. Кроме того, интервальное голодание противопоказано беременным, детям и людям с расстройствами пищевого поведения, а пациентам с диабетом практиковать метод можно только под контролем врача.

Белые пятна: чего наука пока не знает

Большинство исследований были краткосрочными , поэтому последствия интервального голодания в перспективе нескольких лет остаются неизвестными .

Учёные не уверены, насколько безопасен этот режим для людей с нормальным весом, молодых и пожилых людей, поскольку большинство исследований проводилось среди взрослых с избыточной массой тела.

Неясно, какой именно протокол наиболее эффективен и может ли такой стиль питания негативно влиять на пищевое поведение.

Интервальное голодание — это лишь один из способов контролировать потребление калорий. Оно не даёт уникальных и значимых метаболических преимуществ. В долгосрочной перспективе для здоровья гораздо важнее не время приёма пищи, а её качество и общая сбалансированность рациона.

