Учёные развенчали миф о пользе растительного молока

Растительное молоко часто считают полезнее коровьего по умолчанию. Однако с точки зрения науки такая замена не всегда оправдана. Разобрались, почему альтернативное молоко не полезнее обычного и кому действительно есть смысл перейти на овсяное или миндальное.

© fabrikacrimea/123rf.com

Растительные напитки особенно популярны среди веганов и людей с непереносимостью лактозы. Постепенно реклама и устаревшие данные о вреде молочного жира сформировали мнение, что растительные варианты полезнее. По данным Consumer Reports, продажи растительных напитков в США за последние годы выросли более чем на 60%. Причём опросы показывают, что половина покупателей выбирают их именно из-за убеждения в большей пользе для здоровья.

Современная медицина не так категорична в отношении молочного жира и считает коровье молоко естественным источником высококачественного

белка, кальция, калия и витаминов группы В. В растительных напитках концентрация полезных веществ обычно ниже, а некоторых элементов вообще нет (хотя иногда напитки искусственно обогащают витаминами).

Гид по молочке: кому на самом деле нужны обезжиренные продукты

Эксперты потребительной организации Великобритании Which? отмечают, что растительные напитки отличаются по пищевой ценности и не всегда могут полноценно заменить коровье молоко.

Например, в соевом молоке, как и в коровьем, много белка, но также оно содержит олигосахариды — тип сахара, который некоторые люди плохо усваивают. В миндальном меньшее жира, чем в коровьем, но также в нём почти нет кальция и белка. Овсяное или рисовое молоко тоже содержат мало белка и кальция, зато в них может быть в два раза больше углеводов и сахара. Это может быть критично для людей с метаболическими нарушениями.

Утверждение, что коровье молоко провоцирует воспаление и даже может вызвать обострение акне, остаётся спорным. Исследований дают противоречивые и неоднородные результаты. Тем не менее, метаанализ 52 клинических исследований, опубликованный в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, показал, что молочные продукты, наоборот, обладают слабым противовоспалительным эффектом. Неприятные симптомы после молочных продуктов чаще связаны с аллергией на белок молока или непереносимостью лактозы. В этом случае, действительно, лучше перейти на альтернативные варианты.

Растительное молоко — это специфический пищевой продукт, а не более полезная замена животному молоку. Специально переходить на него без медицинских показаний необязательно.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.