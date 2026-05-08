Учёные развенчали миф об опасности ранней клубники — это не «химия»

Клубника в начале мая может вызывать подозрения. Кажется, что без «химии» такая ягода вырасти не могла. На самом деле ранняя клубника необязательно опасный продукт. Разобрались, чем она может отличаться от сезонной и на что стоит обратить внимание.

© Sunlight7/iStock.com

Откуда берётся ранняя клубника

Так называют клубнику, которая появляется в продаже раньше сезона для конкретного региона. Например, если местная грунтовая ягода созревает ближе к лету, то клубника в апреле или начале мая считается ранней.

Появляется она из нескольких источников:

из более тёплых стран и регионов, где сезон начинается раньше;

и регионов, где сезон начинается раньше; из теплиц;

из-под плёночных тоннелей (специальные укрытия, создающие более тёплый микроклимат, что позволяет получить урожай раньше).

Таким образом, ранее появление ягоды вовсе не значит, что её «накачали химией». Чаще это вопрос климата, сорта, тепла, полива и технологии выращивания. Опасной клубника становится не из-за даты, а если её неправильно выращивали, обрабатывали, перевозили или хранили.

В чём польза и вред варенья: научный разбор

Пестициды: ранняя клубника vs сезонная

Клубника растёт близко к земле, легко повреждается и часто страдает от грибковых болезней. Поэтому при промышленном выращивании её часто обрабатывают средствами защиты растений (пестицидами):

фунгицидами — от грибков;

инсектицидами — от насекомых;

акарицидами — от клещей.

Это касается не только ранней, но и сезонной клубники.

Разница в том, что раннюю клубнику чаще выращивают в теплицах или под плёнкой. В закрытом грунте препараты могут разлагаться иначе:

меньше дождя;

меньше прямого солнца;

другая влажность и вентиляция.

В исследовании, опубликованном в журнале Chemosphere, показано, что в культурах, выращенных в теплицах или под плёнкой, остатки пестицидов могут обнаруживать чаще (и в больших концентрациях), чем в растениях из открытого грунта.

© bee32/123rf.com

Это не значит, что ранняя клубника автоматически опасна. Главный вопрос, соблюдал ли производитель правила выращивания, дозировку препарата и срок ожидания между обработкой и сбором. Например, в исследовании норвежских учёных, опубликованном в Journal of Agricultural and Food Chemistry, показано, что некоторая часть фунгицидов уже через две недели после обработки клубники была ниже допустимых уровней. Правда, для некоторых пестицидов остатки всё ещё превышали нормы.

Нитраты в ранней клубнике

Нитратами в ранней клубнике часто пугают сильнее, чем нужно. Логика понятна: чтобы ягода быстрее росла, растения подкармливают азотными удобрениями, и клубника действительно усваивает нитратный азот.

Однако здесь важно другое: клубника — далеко не главный источник нитратов в рационе. Гораздо больше этих веществ человек получает из листовых овощей и корнеплодов, например шпината, салатов, руколы и свёклы.

Поэтому ранняя клубника теоретически может содержать больше нитратов, если её интенсивно удобряли, особенно в теплице или на гидропонике. При этом сам факт, что ягода ранняя, ещё не означает опасную дозу.

После свёклы красная моча: нужно ли идти к врачу

Бактерии и плесень

Куда более серьёзный риск, связанный с клубникой, — это микробное загрязнение. Ягоды растут близко к земле, их собирают руками и перевозят в ящиках. Поэтому на поверхности ягод могут оказаться бактерии и вирусы, например из загрязнённой воды, почвы, тары или с рук работников.

В частности, бельгийские исследователи отдельно изучали клубнику на предмет заражения сальмонеллой, кишечной палочкой и другими патогенами.

Важно. Риски инфекции связаны не с тем, что ягода ранняя, а с нарушением санитарных норм при выращивании, сборе, упаковке или хранении. При этом нужно отметить, что раннюю клубнику могут дольше перевозить (особенно если она из других стран), из-за чего вероятность микробного загрязнения в ней может быть выше.

Отдельная проблема — плесень. Клубника быстро мнётся, даёт сок и портится, особенно если долго лежала в тепле. Серый или белый налёт, мокрые пятна, слизь — признаки, что ягоду лучше не есть.

© pvproductions/Magnific.com

Как выбрать раннюю клубнику

Хорошая клубника должна быть сухой, целой, без слизи, плесени и подтёков. Если на дне упаковки много сока, ягоды слиплись или стали мягкими, это признак, что они уже начали портиться. Слишком идеальный размер сам по себе не говорит о «химии». Крупная клубника может быть особенностью сорта и условий выращивания.

Лучше покупать ягоды у продавцов, которые могут указать страну или регион происхождения. Осторожнее стоит относиться к стихийной торговле у дороги: там сложнее понять, где ягоду выращивали и как хранили. Дома клубнику лучше держать в холодильнике и мыть только перед едой. Мыть нужно под прохладной проточной водой, без долгого замачивания.

Свежие против замороженных: какие овощи и фрукты полезнее

Главное о ранней клубнике

Ранняя клубника не опасна сама по себе. Чаще всего она появляется раньше сезона благодаря тёплому климату, теплицам, плёночным тоннелям или импорту.

Главные риски связаны не с датой на календаре, а с качеством выращивания, перевозки и хранения. В клубнике могут быть остатки пестицидов, следы удобрений, бактерии и плесень, если производитель нарушал санитарные правила.

Важные исследования