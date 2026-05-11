Мёд для диабетиков оказался немногим лучше сахара

Мёд называют природным сахаром и часто считают безопасной альтернативой обычному белому, особенно при метаболических нарушениях. Однако современная медицина считает, что такая замена бессмысленна. Разобрались, почему при диабете мёд тоже нужно ограничивать и когда он действительно может быть полезен.

В народной медицине натуральные продукты традиционно считают более здоровыми, чем рафинированные. К тому же в мёде кроме сахара есть полезные антиоксиданты и витамины, и это поддерживает убеждения в его пользе. Особенно часто мёд звучит в контексте диабета 2-го типа — им советуют заменять обычный сахар. Однако если разобрать состав и пищевую ценность, становится очевидно, что в этом мало смысла.

В одной чайной ложке мёда содержится 15 ккал и 4 грамма углеводов, а в ложке сахара — 20 ккал и почти 5 граммов углеводов. Поэтому оба продукта могут существенно повысить уровень глюкозы в крови. Справедливости ради стоит сказать, что мёд слаще гранулированного сахара,поэтому теоретически его можно съесть меньше.

В сухом остатке мёд на 95% состоит из простых сахаров, в основном фруктозы и глюкозы. Эти компоненты быстро всасываются и повышают уровень сахара в крови. Пациентам с диабетом нужно контролировать употребление мёда также, как и других высококалорийный проуктов. В то же время мёд содержит вещества с противовоспалительным, антимикробных и антиоксидантным эффектом. Поэтому некоторый терапевтический эффект у него есть.

Где мёд действительно полезен

Лечение кашля. Мёд может облегчать кашель у детей. Однако его нельзя давать детям младше 1 года из-за угрозы ботулизма.

Заживление ран. Мёд применяют для лечения ожогов и язв, но не любой, а стерильный, медицинский. Он стимулирует регенерацию тканей и уничтожая бактерии.

Пищеварение. В некоторых случаях мед помогает облегчить диарею, вызванную бактериальными инфекциями, и уменьшить воспаление при заболеваниях кишечника.

