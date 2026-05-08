Учёные раскрыли, на что способен обычный кефир

Кефир давно воспринимают как «что-то полезное для желудка». Современные исследования показывают: его влияние выходит далеко за пределы пищеварения. Разобрались, что говорит наука о связи кефира с микробиомом, иммунитетом и даже уровнем сахара в крови.

В кефире более разнообразный набор микроорганизмов, чем в йогурте

Кефир делают с помощью так называемых кефирных грибков — смеси бактерий и дрожжей. Поэтому набор микроорганизмов в нём шире чем в обычном йогурте. Исследователи отмечают, что в кефире могут содержаться десятки видов полезных бактерий и дрожжей. Предположительно они помогают поддерживать баланс микробиома кишечника.

Кефир может облегчать симптомы непереносимости лактозы

Во время ферментации бактерии частично расщепляют молочный сахар — лактозу. Поэтому многие люди переносят кефир легче, чем молоко. Небольшие клинические исследования показали, что кефир улучшает переваривание лактозы и снижает вздутие после молочных продуктов.

Напиток поддерживает микробиом кишечника

Полезные бактерии из ферментированных продуктов помогают кишечной микрофлоре оставаться разнообразной. Исследователи связывают это с возможно более стабильной работой пищеварения и иммунной системы. В обзоре 2022 года учёные указали, что кефир содержит вещества с противовоспалительным и антимикробным действием.

Кефир может снижать скачки сахара после еды

Некоторые исследования показывают, что кефир вызывает более низкий гликемический ответ по сравнению с продуктами с высоким гликемическим индексом. Это значит, что после него уровень сахара в крови может повышаться более плавно.

У кефира есть слабый противомикробный эффект

Некоторые бактерии из кефира вырабатывают вещества, которые мешают росту вредных микробов. Пока такие данные в основном получены в лабораторных исследованиях, но результаты выглядят перспективно. Например, учёные изучают кефирные культуры против Salmonella и Helicobacter pylori.

Не весь кефир одинаково полезен

Сладкие варианты с сиропами и фруктовыми наполнителями могут содержать почти столько же сахара, сколько десертный йогурт. Лучше выбрать простой кефир с пометкой «живые культуры». Чем короче состав, тем лучше. При этом кефир подходит не всем. Людям с аллергией на молочный белок или тяжёлыми болезнями ЖКТ стоит обсудить рацион с врачом.

