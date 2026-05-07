Миф о вреде яиц разрушен: как они влияют на холестерин на самом деле

Долгое время яйца считали опасным продуктом из-за высокого содержания холестерина. Однако современные исследования пересмотрели их роль в рационе. Разобрались, почему старые запреты больше не актуальны и что на самом деле влияет на уровень холестерина в крови.

© martinrlee/iStock.com

Почему яйца считали вредными

Один яичный желток содержит около 200 мг холестерина — это делает его одним из самых богатых источников этого вещества в рационе. На протяжении десятилетий врачи и учёные, стремясь снизить риск заболеваний сердца, рекомендовали ограничивать потребление пищевого холестерина до 300 мг в сутки. В результате яйца попали в чёрный список диетологов.

Как дела обстоят на самом деле

Масштабное исследование с участием почти 38 тысяч человек показало, что употребление одного яйца в день не повышает риск ишемической болезни сердца или инсульта у здоровых людей. На уровень «плохого» холестерина в крови гораздо сильнее влияет общее сочетание жиров в рационе, в частности избыток насыщенных и трансжиров, а не сами яйца.

Важно учитывать контекст употребления продукта. Часто вред здоровью приносят не яйца, а то, с чем их подают: бекон, сосиски, ветчина или жарка на большом количестве масла. При этом яйца содержат ценные питательные вещества, такие как белок, витамин А, холин и антиоксиданты, которые полезны для организма.

Пять причин начать есть яйца прямо сейчас

Из-за отсутствия доказанной связи с сердечно-сосудистыми рисками в 2015 году из официальных диетических рекомендаций США было удалено ограничение на потребление холестерина в 300 мг в день.

Тем не менее осторожными следует быть людям с сахарным диабетом. Наблюдательные исследования показывают, что у этой группы пациентов употребление семи и более яиц в неделю может повышать риск сердечных осложнений.

Для большинства людей употребление одного яйца в день считается безопасным, это не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Главное — отдавать предпочтение здоровым способам приготовления и следить за общим балансом жиров в рационе.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.