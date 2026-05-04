Учёные раскрыли, какое мясо полезнее

Мясо часто обсуждают в контексте пользы и вреда, но правда сложнее. Разные виды по-разному влияют на организм. Вот факты, подтверждённые исследованиями, которые помогут взглянуть на рацион трезво.

© Сгенерировано с помощью ИИ

Говядина: помогает усваивать железо из других продуктов

Говядина ценится не только за высокое содержание белка, но и за особую форму железа — гемовую. Она усваивается гораздо лучше, чем железо из растительных источников. Более того, исследования показывают, что говядина в рационе может повышать всасывание негемового железа из овощей, злаков и бобовых. Однако степень эффекта зависит от состава рациона. Это особенно важно для людей с риском анемии или при снижении уровня ферритина. Поэтому небольшое количество говядины в смешанном рационе может работать как усилитель усвоения микроэлементов.

Курица: тёмное мясо богаче микроэлементами, чем грудка

Куриная грудка традиционно считается самым диетическим вариантом, однако с точки зрения микронутриентов она не всегда выигрывает. Тёмное мясо, например бедро, содержит больше железа, цинка и витаминов группы B. Это связано с тем, что такие мышцы активнее работают и требуют большего количества кислорода и ферментов. При этом разница в калорийности не настолько критична, как принято считать, если речь идёт о сбалансированном рационе.

Индейка: естественный источник триптофана

Индейка известна высоким содержанием триптофана — незаменимой аминокислоты, из которой в организме образуется серотонин. Серотонин влияет на настроение, стресс и когнитивные функции и служит предшественником мелатонина — гормона сна. Доступность триптофана для мозга зависит от состава рациона: на неё влияют как другие аминокислоты, так и потребление углеводов.

Свинина: один из лучших источников витамина B1

Свинину часто недооценивают, однако это один из самых богатых источников тиамина (витамина B1). Этот витамин играет ключевую роль в превращении углеводов в энергию и поддержании нормальной работы нервной системы. Дефицит тиамина может приводить к усталости, раздражительности и нарушениям концентрации. В отличие от многих других видов мяса, свинина содержит его в гораздо больших количествах. Поэтому умеренное включение свинины в рацион может способствовать поддержанию энергетического обмена.

Баранина: содержит больше омега-3, чем другое красное мясо

Баранина отличается от других видов красного мяса своим жирнокислотным составом. Особенно это заметно у мяса животных травяного откорма, где выше доля омега-3 жирных кислот. Эти жиры связаны с поддержкой сердечно-сосудистой системы и снижением воспалительных процессов. Хотя по содержанию омега-3 баранина уступает жирной рыбе, она выделяется среди других видов мяса по этому параметру.

Мясо под прицелом науки: правда о пользе и вреде

Важно учитывать не только вид мяса, но и способ приготовления. При жарке, особенно на сильном огне или до образования тёмной корочки, в мясе образуются потенциально вредные соединения — гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Их регулярное потребление связывают с неблагоприятным влиянием на здоровье. Более щадящие методы — запекание, тушение, приготовление на пару — позволяют сохранить питательную ценность продукта без образования значительного количества этих веществ.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.