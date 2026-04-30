Россиян предупредили: шашлык на майских может обернуться проблемой

На майских пикниках резко растёт риск получить пищевое отравление, связанное с нарушением хранения и приготовления еды. Разобрались, где скрыта опасность, и как защитить себя и близких во время отдыха на природе.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Алкоголь не обеззараживает продукты и мясо

Распространённое заблуждение связано с тем, что алкоголь якобы очищает еду или снижает риск заражения. На практике спирт в маринаде не проникает глубоко в мясо и не уничтожает бактерии внутри продукта. Он может повлиять только на поверхность и то частично, не обеспечивая безопасности. Даже 40% водка не подходит как антисептик — для обеззараживания руки и поверхностей нужна концентрация около 60% спирта.

Профилактика: не полагайтесь на алкогольные маринады как на способ обеззараживания, используйте полноценную термообработку и соблюдайте режим хранения.

Быстрый рост бактерий в тёплую погоду

При температуре от +4 до +60°C бактерии активно размножаются в продуктах, особенно в мясе, соусах и готовых салатах. На майском солнце еда часто попадает в этот диапазон уже в течение первых двух часов. Даже кратковременное нахождение без охлаждения повышает риск заражения кишечными инфекциями.

Профилактика: используйте сумки-холодильники, охлаждающие элементы и не оставляйте продукты под прямыми солнечными лучами дольше 60 минут.

Перекрёстное загрязнение при приготовлении шашлыка

Сырые мясные соки содержат бактерии, которые легко переносятся на овощи, хлеб и готовые блюда через ножи, тарелки и руки. На пикнике это особенно распространено из-за ограниченного доступа к воде и раздельной посуде.

Профилактика: используйте отдельные контейнеры и разделочные доски для сырого и готового, тщательно мойте руки или применяйте антисептик.

Недостаточная термообработка мяса и птицы

Мясной фарш и птица могут содержать бактерии Salmonella и Campylobacter. При недостаточной прожарке они сохраняются внутри продукта, даже если поверхность выглядит готовой. Напикнике температуру часто не контролируют.

Профилактика: доводите мясо до полной готовности, используйте пищевой термометр и избегайте употребления слегка сырого фарша или птицы.

Скоропортящиеся салаты с соусами

Салаты с майонезом, яйцами и молочными продуктами быстро портятся в тёплой среде. Риск связан не только с заправкой, но и с самими компонентами салата. Уже через 1–2 часа в них начинается активное развитие бактерий, даже если нет заметных изменений вкуса или запаха.

Профилактика: заправляйте салаты непосредственно перед подачей, храните их в охлаждённом виде и не оставляйте на столе долгое время.

Вирусные инфекции легко передаются через загрязнённые руки и посуду

Норовирус распространяется через загрязнённые поверхности, руки и продукты. Он устойчив к внешней среде и может сохраняться на предметах быта долго, вызывая резкие желудочно-кишечные симптомы даже при минимальном заражении.

Профилактика: регулярно мойте руки с мылом, а также откажитесь от приготовления еды при признаках недомогания. Влажные салфетки и антисептики могут быть дополнительной мерой, но не заменяют мытьё рук.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.