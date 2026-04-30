Диетологи напомнили безопасную порцию шашлыка

Долгожданный пикник может стать ударом по печени и поджелудочной железе. Разобрались, сколько шашлыка можно съесть за раз и с чем есть мясо, чтобы потом не чувствовать тяжести.

Чем так вредно жареное мясо

Основной вред связан с канцерогенами, которые образуются при жарке на открытом огне. Во время приготовления выделяются гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Согласно данным Национального института рака (NCI), эти соединения могут повреждать ДНК и повышать риск развития онкологических болезней, особенно при регулярном употреблении. Кроме того, красное мясо само по себе создаёт нагрузку на ЖКТ из-за плотных мышечных волокон, которые трудно перевариваются, и высокого содержания насыщенных жиров и гемового железа.

Сколько можно съесть

Экспертные организации не называют конкретных цифр именно для шашлыка. Если только общие рекомендации по ограничению красного мяса в рационе. Так, Всемирный фонд по изучению рака считает, что в неделю можно съедать до трёх порций готового красного мяса общим весом 350-500 граммов. Это примерно по 100-200 граммов за раз. Если перевести это в порции шашлыка, получится примерно половина шампура.

Диетолог назвала три признака здорового шашлыка

Как сделать пикник полезнее

Важно не только следить за порцией, но и правильно подобрать «сопровождение» к мясу.

Ешьте больше овощей и зелени. Клетчатка, которой они богаты, помогает организму быстрее переварить плотные волокна мяса. Роспотребнадзор рекомендует съедать в день минимум 30 граммов клетчатки или 8-10 за один приём пищи. Чтобы закрыть норму, можно с порцией шашлыка съесть болгарский перец, кабачок и большой пучок петрушки.

Замените тяжёлые соусы. Майонез — это лишние калории и жиры, которые в сочетании с жареным мясом создают двойную нагрузку на поджелудочную железу. Лучше попробовать натуральную аджику, горчицу или соус ткемали.

Пейте простую воду. Сладкие газировки и пакетированные соки — это дополнительные углеводы. Лучшим выбором для пикника будет обычная питьевая вода или несладкий домашний морс. Они помогут поддержать водный баланс и не добавят лишних калорий к и без того плотному обеду.

Не ложитесь отдыхать сразу после еды, это замедляет пищеварение. После еды лучше отправиться на прогулку, поиграть в бадминтон или волейбол. Лёгкая физическая активность стимулирует перистальтику кишечника и помогает при вздутии живота.

