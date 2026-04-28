3 мифа о чае, в которые давно пора перестать верить

Чай одновременно считают и лекарством, и скрытой угрозой. На деле всё зависит от дозы, времени приёма и индивидуальных рисков: дефицита железа, давления, сна. Разбираем три популярных мифа.

Миф 1. Чай помогает убрать отёки

В чае есть кофеин, он может усиливать мочеотделение. На деле обычная чашка чая не обладает выраженным диуретическим эффектом. В рандомизированном исследовании чёрный чай сравнили с водой: участники пили 4 или 6 чашек в день, и по показателям крови и мочи чай не отличался от воды по влиянию на водный баланс.

Вывод простой: если вы пьёте чай в привычных количествах, он идёт в общий объём жидкости за день. Однако если вы хотите с его помощью убрать отёки — эффекта скорее всего не будет.

Миф 2. Зелёный чай сжигает жир

Зелёный чай часто продают как напиток для похудения. В нём есть катехины и кофеин, поэтому он может слегка поднять тонус и повлиять на обмен веществ. Но «слегка» — ключевое слово.

Обзор Cochrane по зелёному чаю для снижения и удержания веса показал: эффект небольшой, статистически не значимый и клинически слабый. Это значит, что чай не заменит дефицит калорий, регулярный сон и движение.

Есть ещё один нюанс: напиток и экстракт — это разные вещи. По данным NCCIH, зелёный чай как напиток для взрослых обычно безопасен, а вот добавки с экстрактом могут провоцировать тошноту, дискомфорт в животе, рост давления и редкие случаи поражения печени.

Миф 3. Чаем можно запивать еду

Для здорового человека чашка чая после еды обычно не проблема. Но при низком ферритине, анемии, беременности, обильных месячных или вегетарианском рационе время приёма важно.

Полифенолы чая связывают железо из растительной еды и мешают его всасыванию. В исследовании British Journal of Nutrition чёрный чай, травяные чаи, кофе и какао снижали усвоение железа. Другое исследование также показало, что если пить чай вместе с едой, всасывание железа падает. Если же выпить чай примерно через час после еды, этот эффект становится слабее.

Что в итоге

Чай не помогает убрать отёки, не помогает похудеть сам по себе и не всегда безобиден вместе с едой. Для большинства людей 2–4 чашки некрепкого чая в день вписываются в нормальный рацион. Однако крепкий зелёный чай на ночь, экстракты для похудения и чай вместе с препаратами железа лучше ограничить.

