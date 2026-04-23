Вот 6 причин, почему кефир и квашенная капуста нужны сердцу и мозгу

В процессе ферментации полезные бактерии расщепляют сахара и превращают их в органические кислоты. Такая обработка может повысить биологическую ценность продуктов и сделать их полезнее. Вот 6 фактов о том, как кефир, квашеная капуста и модная комбуча влияют на здоровье.

© timolina/Freepik

Природные антидепрессанты

Кишечные бактерии (особенно штаммы Lactobacillus и Bifidobacterium) умеют «общаться» с мозгом. Есть данные, что пробиотики могут влиять на настроение, уровень тревожности и стать вспомогательным средством, чтобы смягчать симптомы депрессии.

Альтернатива для людей с непереносимостью лактозы

В процессе ферментации микроорганизмы сами расщепляют молочный сахар (лактозу) на более простые глюкозу и галактозу. Поэтому многие люди, которые не могут пить молоко, нормально усваивают кефир и йогурт.

Нейтрализуют «антинутриенты»

В злаках, бобовых и орехах содержатся фитаты и лектины, которые мешают организму забирать из еды железо и цинк. Ферментация может снижать содержание фитатов и улучшать усвоение некоторых минералов.

Защищают сердце

Пробиотики из ферментированной еды способствуют расслаблению сосудов. Они могут оказывать умеренное влияние на снижение артериального давления.

Укрепляют иммунитет

Есть данные, что пробиотики могут влиять на иммунный ответ и частоту некоторых инфекций, например, ОРВИ. Такие продукты стимулируют работу иммунных клеток.

Улучшают состав крови

Кефир и йогурт могут благотворно влиять на липидный профиль — они помогают снижать уровень триглицеридов и повышают содержание «хорошего» холестерина.

Включение ферментированных продуктов в ежедневный рацион — простой и доступный способ поддержать микробиом и иммунитет.

