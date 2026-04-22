Названы 5 продуктов, которые спасут щитовидку

Эндокринолог назвала продукты для здоровья щитовидной железы
Щитовидная железа влияет не только на обмен веществ, но и на концентрацию и эмоциональное состояние. Когда её работа нарушается, это быстро отражается на самочувствии — от усталости до перепадов настроения. Врач-эндокринолог, к. м. н. Наталия Тананакина рассказала «Рамблеру», какие продукты помогают поддерживать её функции.
«Питание влияет на работу железы через связку "пищеварение — кишечник — щитовидка". Йод, селен, железо, цинк, медь, магний, витамины A и B12 участвуют в синтезе и метаболизме гормонов щитовидной железы».Тананакина Наталия Васильевнак. м. н., врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Идея связи щитовидной железы и кишечника сегодня активно изучается. Речь о том, что микробиота кишечника — это триллионы бактерий в ЖКТ — может влиять на работу щитовидной железы разными путями. Во-первых, она помогает или, наоборот, мешает усвоению важных для щитовидки микроэлементов. Во-вторых, кишечные бактерии участвуют в обмене тиреоидных гормонов — как в их поступлении извне, так и в их переработке внутри организма.
Продукты, полезные для щитовидной железы
По словам врача-эндокринолога, питание не лечит заболевания, но может поддерживать нормальную работу органа. Вот продукты, богатые важными для щитовидки микроэлементами:
- Морская рыба — треска, скумбрия, лосось — содержит йод, который нужен для выработки гормонов щитовидной железы Т3 и Т4. Порция 100–150 г 2–3 раза в неделю помогает частично закрыть потребность в йоде, но его количество в рыбе может быть разным, в зависимости от вида и условий вылова.
- Бразильские орехи — один из самых богатых пищевых источников селена. Уже 1–2 ореха в день обычно покрывают суточную потребность в этом микроэлементе, однако содержание может варьироваться. Селен участвует в работе ферментов, которые помогают превращать тироксин (Т4) в более активную форму — трийодтиронин (Т3). Важно не превышать рекомендованные количества, так как избыток селена токсичен.
- Яйца и субпродукты (например, печень) — источник селена, цинка и витамина D в хорошо усваиваемой форме. Цинк участвует в работе гормональной системы и может влиять на метаболизм гормонов щитовидной железы. В рацион обычно достаточно включать 3–4 яйца в неделю или около 100 г печени раз в 7–10 дней, если нет противопоказаний.
- Ламинария и нори — это природные источники йода. Их можно добавлять в рацион в небольших количествах. При этом важно соблюдать меру. При аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы избыток йода может усугублять воспаление, поэтому такие продукты лучше вводить в рацион после консультации с врачом.
- Тыквенные семечки и говядина — также хорошие источники цинка. В рацион можно включать около 30 г тыквенных семечек или 100 г постной говядины 2–3 раза в неделю, чтобы поддерживать достаточный уровень цинка.
Что важно учитывать в питании и при приёме препаратов
Эндокринолог Наталия Тананакина обращает внимание на то, что, если уже есть заболевания щитовидной железы и назначена терапия, важно знать, что некоторые продукты и привычки могут влиять на её работу и эффективность лечения:
- Гойтрогены в пище. Есть данные, что сырые крестоцветные (к ним относятся капуста, брокколи, редис) могут снижать захват йода. После термической обработки их эффект заметно уменьшается, поэтому в приготовленном виде они обычно безопасны при нормальном уровне йода, но могут влиять на использование йода при его дефиците.
- Левотироксин и питание. Кофе и кальций снижают всасывание левотироксина. Препарат принимают натощак, а кофе и молочные продукты — через 30 минут и 3–4 часа.
- Баланс жиров. Дисбаланс омега-6 (подсолнечное, кукурузное масло) может усиливать воспаление при аутоиммунном тиреоидите. Лучше поддерживать баланс с омега-3 — жирная рыба, льняное масло.
«При аутоиммунных процессах в щитовидной железе главная задача — это снизить воспаление и поддержать барьерную функцию кишечника», — говорит специалист.
Для этого:
- Исключите избыток йода (добавки, ламинария в больших дозах).
- Увеличьте антиоксиданты: ягоды, зелень, оливковое масло. Это защита от окислительного стресса.
- Поддержите микробиоту: кисломолочные продукты без сахара, клетчатка.
Влияние способа приготовления
- Йод устойчив к нагреву, но частично переходит в воду при варке. Запекайте рыбу или готовьте на пару: так сохраняется больше микроэлементов.
- Селен стабилен, но может разрушаться при длительной жарке на высоких температурах. Предпочтительны щадящие методы: тушение или запекание.
- Цинк хорошо сохраняется при любой кулинарной обработке, но его биодоступность выше из животных продуктов.
- Гойтрогены в крестоцветных нейтрализуются при варке / паровой обработке в течение 5–7 минут.
Главное о питании для щитовидной железы
Питание — не метод лечения заболеваний щитовидной железы, но оно может поддерживать её нормальную работу при достаточном поступлении ключевых микроэлементов: йода, селена, цинка, железа и витаминов. Важно соблюдать баланс: как дефицит, так и избыток йода способны негативно влиять на функцию щитовидной железы, особенно при аутоиммунных заболеваниях. Рацион с достаточным количеством рыбы, яиц, орехов, овощей, зелени и цельных продуктов помогает поддерживать обмен веществ и снижать риск дефицита важных нутриентов. При заболеваниях щитовидной железы любые изменения питания рассматривают как дополнение к назначенной врачом терапии, а не её замену.
Текст проверила Наталия Тананакина, врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н., стаж 31 год.
