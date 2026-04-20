Осторожнее с шашлыком: он повышает риск рака

Хрустящая корочка на мясе и аппетитный аромат с дымком — то, за что многие любят шашлык и жареный стейк. Именно эти признаки скрывают главную опасность готовки на открытом огне или раскалённой сковороде. Известно, что за золотистым цветом часто прячутся канцерогены — вещества, способные повреждать ДНК и запускать развитие рака. Разобрались, как это происходит и можно ли сделать любимые блюда более безопасными.

Термическая обработка делает еду не только вкусной, но и безопасной (от бактерий и паразитов). Однако при слишком высокой температуре белки, сахара и жиры превращаются в потенциально опасные вещества, а именно — канцерогены. Это соединения, которые могут вызывать рак.

Какие канцерогены образуются при высоких температурах

Если готовить на сильном огне (на сковороде, во фритюре или на углях), в продуктах запускаются сложные химические превращения. В результате образуются несколько групп соединений, которые рассматривают как канцерогены или возможные канцерогены (для некоторых из них канцерогенный эффект показан только на животных):

Гетероциклические амины (ГЦА). Эти вещества появляются в мясе и птице в результате реакции Майяра — взаимодействия аминокислот и сахаров. Чем выше температура и чем дольше мясо остаётся на сковороде, тем больше ГЦА в нём накапливается. Они начинают формироваться при 100–300 °C.

Каким образом пережаренная еда провоцирует рак

Здесь есть два основных механизма:

Повреждение ДНК. Вышеописанные канцерогены попадают в печень, где превращаются в активные формы. Последние способны связываться с ДНК клеток, вызывая мутации. Это и есть отправная точка развития рака, когда в клетке меняется программа её жизнедеятельности (записанная в ДНК).

Окислительный стресс. Приготовление еды на сильном огне способствует образованию свободных радикалов. Они провоцируют окислительный стресс, который повреждает клеточные оболочки и усиливает общее воспаление в организме. В частности, это касается многократно нагреваемого масла, что было показано в исследовании на животных, опубликованном в Toxicology Reports.

Многочисленные исследования указывают на статистическую связь между пристрастием к сильно зажаренному, подгоревшему мясу и повышенным риском развития рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты.

Факторы риска: что делает еду опаснее

На количество канцерогенов в тарелке влияют пять ключевых параметров:

Температура. Скорость образования вредных веществ резко возрастает при достижении 200–220 °C.

Как снизить долю канцерогенов в еде

Вот несколько рекомендаций, которые позволят существенно снизить количество вредных веществ в приготовленной пище:

Выбирайте щадящие методы. При более низких температурах образование таких соединений значительно ниже. Подойдут приготовление на пару, варка, тушение и томление.

Главное о рисках зажаренного мяса

Приготовление еды при высоких температурах (особенно выше 200–220 °C) запускает химические реакции, в результате которых образуются канцерогены, в частности гетероциклические амины (ГЦА), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и акриламид. Эти вещества повреждают ДНК, повышая риск развития рака органов пищеварения и простаты.

Чтобы сделать рацион более безопасным, необязательно отказываться от жареного мяса. Достаточно использовать маринады, сокращать время жарки и срезать подгоревшие участки. Чем светлее корочка и чем больше в блюде натуральных специй, тем меньше в тарелке канцерогенов.

