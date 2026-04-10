В отличие от питьевой воды, в минеральной больше кальция, магния и других минералов. Но делает ли это её более полезной? Разобрались, можно ли пить такую воду каждый день и кому нужно внимательнее изучать этикетки на бутылках.

Что считается минеральной водой

Не всякая вода с солями — минеральная. И в России, и в странах Европы, и в США минеральной считается вода, которая поступает из подземного источника, а её состав сформирован в природе (а не на производстве путём искусственного обогащения). Таким образом, основное требование к минеральной воде — естественный подземный источник и относительно стабильный минеральный состав.

Сколько минералов должно быть в такой воде

В разных странах требования к минерализации воды разные. Например, в США этот показатель чётко прописан. Там минеральной может быть только вода, в которой минимум 250 мг растворённых веществ на один литр. В странах ЕС требований по минимальной минерализации воды нет. Однако там минералку делят на воду:

с низким минеральным составом — менее 500 мг/л;

с очень низким — до 50 мг/л;

с высокой концентрацией солей — более 1500 мг (1,5 г) / л.

В России и некоторых постсоветских странах минеральную воду принято делить на:

столовую — до 1 г/л;

— до 1 г/л; лечебно-столовую — от 1 до 10 г/л;

— от 1 до 10 г/л; лечебную — свыше 10 г/л.

Важно. Никакая минеральная вода не считается лекарством, даже если она относится к условному классу «лечебная». Она лишь способна поддержать организм. Например, человеку могут назначить курс минеральной воды с повышенным составом кальция для профилактики болезней костей и суставов.

Как часто можно пить минеральную воду

Согласно российским нормам, столовую воду можно пить каждый день, лечебно-столовую — время от времени (и не более двух стаканов в день), а вот лечебную — по назначению врача.

В международных рекомендациях такой классификации воды нет. При этом, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воду с концентрацией растворённых веществ меньше 1 г/л (что соответствует столовой в российской интерпретации) можно пить регулярно. Однако в ВОЗ так и не разработано специальных рекомендаций на этот счёт, поскольку данных о влиянии количества минералов в воде на здоровье человека пока недостаточно. Поэтому верхних пределов по количеству минералов в воде ВОЗ не указывает.

В поле зрения — натрий

Концентрация натрия — показатель, на который нужно обращать внимание при выборе минеральной воды. Натрий нужен организму, он поддерживает водный баланс, участвует в передаче нервных импульсов и работе мышц. Но когда его много, то это задерживает воду в организме, из-за чего:

повышается артериальное давление;

растёт нагрузка на сердце и почки.

Поэтому людям с гипертонией, хронической болезнью почек и склонностью к отёкам особенно важно читать состав воды, а не ориентироваться только на слово «минеральная».

ВОЗ рекомендует взрослым употреблять менее 2 граммов (2000 мг) натрия в день, что соответствует примерно 5 г соли. Если вода содержит много натрия, она вносит вклад в суточную норму, особенно если пить её регулярно. Например, в гидрокарбонатно-натриевых водах может быть до 2000 мг натрия в одном литре, что соответствует суточной норме.

С газом или без?

Здесь всё зависит от ваших предпочтений. Убедительных данных о значительном влиянии углекислого газа в воде на здоровье нет.

Существовало мнение, что газированная вода может быть вредной для гипертоников. И связано это не только с её составом (главным образом из-за натрия), но и с возбуждающим действием углекислого газа на вегетативную нервную систему (из-за чего кратковременно может подняться давление). Однако авторы недавнего систематического обзора в Current Nutrition Reports так и не пришли к выводу, стоит ли пациентам с артериальной гипертензией отказываться от газированной воды. Также противоречивы данные о негативном или положительном влиянии газировок (несладких) на желудочно-кишечный тракт.

Единственное, о чём можно говорить, — это о потенциальном вреде газированной воды для зубов. Это показали учёные и врачи из Университета Бирмингема, опубликовавшие работу в Journal of Oral Rehabilitation. Правда, авторы отметили крайне незначительный вред газированной воды, который почти в 100 раз был ниже, чем у сладких газировок.

Главное: соблюдайте умеренность и следите за натрием

Таким образом, ответ на вопрос, можно ли пить минеральную воду каждый день, утвердительный. Да, можно, если это столовая минеральная вода. Лечебно-столовые и лечебные воды лучше пить по рекомендации врача, особенно если есть заболевания.

Особое внимание при выборе минеральной воды заслуживает натрий. Этот минерал нужен для нормальной работы организма. Однако в избытке он вредит сердцу, сосудам и почкам. Поэтому, если у вас артериальная гипертензия или болезнь почек, изучайте состав, который указан на этикетке.

