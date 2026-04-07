Названа безопасная дневная норма кофе

Безопасность этого напитка зависит не только от количества чашек, но и от типа кофе, способа его приготовления и индивидуальных особенностей организма.

Короткий ответ: для большинства здоровых взрослых безопасной считается доза до 400 мг кофеина в день, что соответствует примерно 3–4 чашкам готового кофе (по 150–200 мл). Однако индивидуальная переносимость может значительно отличаться.

От чего зависит безопасная доза кофе

Безопасное количество кофе определяется не только количеством чашек, но и:

типом кофе (сваренный, растворимый, эспрессо);

(сваренный, растворимый, эспрессо); содержанием кофеина в сорте и способе приготовления;

индивидуальной чувствительностью, которая связана с генетическими особенностями метаболизма;

которая связана с генетическими особенностями метаболизма; наличием заболеваний (сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, тревожных расстройств);

(сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, тревожных расстройств); беременностью и периодом грудного вскармливания.

Сколько кофеина содержится в разных видах кофе

Это зависит от метода приготовления, по разным данным:

эспрессо (30 мл) — 50–70 мг;

— 50–70 мг; фильтр-кофе, американо (200–250 мл) — 90–140 мг;

американо (200–250 мл) — 90–140 мг; растворимый кофе (200–250 мл) — 60–100 мг;

— 60–100 мг; капучино, латте (200–250 мл) — 70–150 мг (зависит от количества порций эспрессо).

Таким образом, 3–4 чашки фильтр-кофе могут вывести суточное потребление кофеина к верхней границе безопасной нормы.

Что говорят исследования о безопасных дозах?

Крупные метаанализы и позиции авторитетных организаций (FDA, EFSA) сходятся на следующих данных:

до 400 мг кофеина в сутки — безопасно для большинства взрослых, не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний;

кофеина в сутки — безопасно для большинства взрослых, не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний; до 200–300 мг — рекомендуемый максимум для беременных;

— рекомендуемый максимум для беременных; дозы более 500–600 мг могут вызывать тревожность, бессонницу, тахикардию и повышение артериального давления у чувствительных людей.

Когда кофе становится опасным

Риски появляются при систематическом превышении индивидуального порога переносимости. Сигналы о том, что количество кофе стоит снизить:

учащённое сердцебиение или перебои в сердце;

или перебои в сердце; тревожность, раздражительность, нарушение сна;

раздражительность, нарушение сна; изжога или обострение гастрита;

или обострение гастрита; тремор (дрожание рук);

(дрожание рук); головные боли на фоне отмены или, наоборот, после очередной чашки.

Можно ли пить кофе каждый день

Кофе не относится к жизненно необходимым продуктам. Если он не вызывает дискомфорта, умеренное употребление (1–3 чашки) может входить в здоровый рацион. Более того, эпидемиологические исследования связывают регулярное употребление кофе со снижением риска некоторых заболеваний: диабета 2-го типа, болезни Паркинсона, цирроза печени.

Однако эффекты зависят от того, как именно вы пьете кофе. Добавление большого количества сахара, сиропов, сливок превращает напиток из нейтрального в высококалорийный, при частом употреблении это может негативно сказаться на весе и обмене веществ.

