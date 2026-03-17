Простая привычка способна снизить риск инсульта

Согласно новому исследованию, увеличение потребления молока до уровня, рекомендованного диетическими нормами, может может привести к снижению заболеваемости инсультами и смертность от них, а также сократить расходы на здравоохранение в Японии.

Исследование опубликовано в журнале Nutrients. Учёные использовали симуляционную модель, чтобы оценить последствия повышения среднего потребления молока до 180 граммов в день среди взрослых японцев в возрасте от 30 до 79 лет.

Ключевые выводы исследования за 10-летний период:

Снижение бремени инсульта. Общая заболеваемость инсультом и связанная с ним смертность по прогнозу модели могут снизиться на 7,0%. В некоторых подгруппах населения эффект может достигать 10,6%.

Экономия для системы здравоохранения. Расходы на лечение инсультов могут сократиться на 5,1% (до 8,5% в отдельных группах), что в денежном выражении может по оценкам модели сэкономить системе до 2,3 миллиарда долларов США.

Кто выиграет больше. Наибольший абсолютный эффект ожидается среди пожилых людей (70-79 лет), в то время как самое значительное относительное снижение риска прогнозируется для более молодых возрастных групп (мужчины 40-49 лет и женщины 30-39 лет). Эффект также оказался несколько выше среди мужчин.

Авторы отмечают, что текущее потребление молочных продуктов в Японии ниже целевых показателей. Достижение рекомендуемых уровней может рассматриваться как эффективная стратегия общественного здравоохранения, хотя для этого потребуются скоординированные усилия властей и производителей продуктов питания.

Важно, что эти результаты пока не стоит переносить на другие популяции — для подтверждения эффектов необходимы новые исследования.