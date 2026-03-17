Диетологи защитили популярный молочный продукт

Сливочное масло получают путём взбивания сливок. В результате этого процесса твёрдые жиры отделяются от жидкой пахты. В большинстве случаев масло делают из коровьего молока, хотя его можно сделать из козьего, овечьего, буйволиного и других.

© YelenaYemchuk/iStock.com

Согласно установленному ГОСТу выделяют несколько классов сливочного масла, в зависимости от содержания в нём жира:

82,5% — «Традиционное»,

80% — «Любительское»,

72,5% — «Крестьянское»,

61% — «Бутербродное»,

50% — «Чайное».

Какой в масле жир

Жир сливочного масла примерно на 60–65% состоит из насыщенных жирных кислот. Они твёрдые при комнатной температуре, и их связывают с повышенными рисками для сердечно-сосудистой системы.

Кроме насыщенных жирных кислот жир масла также содержит:

ненасыщенные жиры (около 25–30%) — омега-3, -6 и -9;

(около 25–30%) — омега-3, -6 и -9; натуральные трансжиры (3–4%) — в отличие от промышленных, считаются менее вредными для здоровья;

(3–4%) — в отличие от промышленных, считаются менее вредными для здоровья; минорные жирные фракции (около 3%).

Насыщенные жиры и здоровье сердца

Многочисленные наблюдательные исследования показывают связь между употреблением насыщенных жиров и риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом точного механизма, как именно такой жир вредит сердцу, не установлено. Более того, некоторые учёные ставят под сомнение безоговорочный вред насыщенных жиров.

Например, в крупном международном исследовании, опубликованном в The Lancet, говорится, что между уровнем потребления жиров (в том числе и насыщенных) и риском сердечно-сосудистых заболеваний нет связи (однако потребление насыщенных жиров было связано с риском). А повышенный риск смерти связан с увеличенным потреблением углеводов.

Авторы другого обзорного исследования, опубликованного в The Journal of the American College of Cardiology (JACC), пришли к выводу, что пользу или вред продукта нельзя оценивать только лишь по наличию в нём насыщенных жиров. Важно учитывать и другие нутриенты, и их комплексный эффект для здоровья.

И всё-таки их нужно ограничивать

Сомнения относительно вредоносности насыщенных жиров появились сравнительно недавно. Исследований, показывающих их потенциальный вред для сердца, значительно больше. Кроме того, есть убедительные доказательства, что замена насыщенных жиров ненасыщенными снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому до сих пор Всемирная организация здравоохранения советует ограничивать потребление насыщенных жиров до 10% от общей калорийности. Так, если суточный рацион состоит из 2000 килокалорий, то на насыщенные жиры должно приходиться не более 200 ккал. При этом нужно учитывать и другие источники насыщенных жиров (например, мясо, сыр, яйца). С учётом других продуктов животного происхождения, разумно ограничить потребление сливочного масла до 10–15 г в сутки (около одной столовой ложки).

Масло и калории

В 100 г сливочного масла содержится более 700 ккал. Это высококалорийный продукт (как и любое другое масло, в том числе и растительное). Поэтому, даже если отбросить дискуссии относительно вредоносности насыщенных жиров, неумеренное потребление масла может стать причиной лишнего веса. Это увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск инсулинорезистентности и диабета 2-го типа.

Ненасыщенные жиры сливочного масла

Метаанализ клинических исследований, опубликованный в Diabetes Care, показал, что употребление мононенасыщенных жиров помогает повысить уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — так называемого хорошего холестерина.

ЛПВП работают как «пылесосы» для сосудов. Они собирают излишки холестерина со стенок артерий и переносят их в печень для переработки. Таким образом, эти жиры помогают предотвратить развитие ишемической болезни сердца.

Кроме того, ненасыщенные жирные кислоты также повышают чувствительность тканей к инсулину, это снижает вероятность развития сахарного диабета 2-го типа. Рацион, богатый такими кислотами, также способствует снижению веса.

Трансжиры сливочного масла

Искусственные трансжиры, которые получают путём гидрогенизации жидких масел, действительно наносят вред. Но что касается натуральных трансжиров (содержащихся в продуктах животного происхождения), некоторые исследования обнаруживают возможную связь между их уровнем и более низким риском сердечной недостаточности, но данные пока ограниченны.

Конъюгированная линолевая кислота (КЛК) — один из самых изученных молочных трансжиров. В ходе крупного исследования с участием пожилых мужчин учёные обнаружили, что потребление КЛК было связано со снижением риска развития сердечной недостаточности. Предполагается, что такие жиры могут оказывать умеренное противовоспалительное действие и поддерживать метаболизм.

Главное: сливочное масло есть можно, но в меру

Сливочное масло однозначно не считается вредным продуктом. Поэтому отказываться от него не стоит. Главное здесь — соблюдать умеренность, ведь масло считается высококалорийным продуктом.

Употребляйте не более 10–15 г сливочного масла в день (около одной столовой ложки) и следите за общей калорийностью рациона. Куда более важно не исключение отдельных продуктов, а соблюдение принципов сбалансированного питания.

Собрали всё самое интересное тут.

