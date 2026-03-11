Народный метод лечения отравления признали смертельно опасным

Идея, что кола помогает легче перенести отравление, родом из 1950-х годов. Считалось, что напиток (без газа) уменьшает симптомы кишечных инфекций. Разобрались, так ли это на самом деле.

Кола как лекарство

Кока-кола — детище американского фармацевта Джона Пембертона, который разработал напиток в 1886 году. Такое название он получил, поскольку содержал экстракт листьев коки, а также кофеин из ореха колы.

Изначально колу продавали в аптеках Jacobs’ Pharmacy. Её позиционировали как тонизирующий напиток, придающий силу. Также ей приписывали полезные эффекты при пищевых отравлениях, поскольку орех кола ранее использовали как средство от интоксикации и диареи.

Кола стала газировкой после того, как фармацевты решили смешать её с газированной водой. Благодаря уникальному вкусу кола вскоре стала популярным безалкогольным напитком во всём мире.

Помогает ли кола при пищевых отравлениях

Этим вопросом озадачились учёные из больницы Западного Хартфордшира Национальной службы здравоохранения Великобритании. Они проанализировали несколько десятков работ (начиная с 1950-х годов) о влиянии колы на течение гастроэнтерита (инфекционного воспаления желудка и кишечника) у детей.

В первую очередь учёные отметили низкое качество исследований, на основании которых невозможно сделать однозначных выводов. А ещё они указали на существенные разночтения с современными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения относительно напитков для регидратации при отравлении. В частности, напитки типа колы не соответствуют им по минеральному составу и осмолярности (это концентрация растворённых частиц, которая определяет осмотическое давление раствора).

Что происходит при отравлении и как на это может повлиять кола

При пищевом отравлении организм сталкивается с инфекциями (бактериями, вирусами) и токсинами. Чтобы избавиться от них, желудок и кишечник включают защитные механизмы — рвоту и диарею.

Основная опасность кроется не столько в самой инфекции, сколько в стремительной потере жидкости и критически важных электролитов (солей). Обезвоживание нарушает работу сердца и почек, из-за чего состояние пациента (особенно детей и пожилых людей) ухудшается, что требует срочной компенсации потерь. Таким образом, основные задачи при пищевом отравлении — устранение инфекции и восстановление водно-солевого баланса.

Помогут ли компоненты колы справиться с инфекцией?

Нет, не помогут. Бытует мнение, что антисептическими и антибактериальными свойствами обладает содержащаяся в напитке ортофосфорная кислота. Однако эти утверждения не подкреплены никакими данными.

Дело в том, что соляная кислота в желудке куда более агрессивная, чем любой газированный напиток. Поэтому если инфекции удалось преодолеть желудочный сок, то кола для неё не представляет никакой опасности.

Кроме того, основная масса инфекционных патогенов при инфекциях ЖКТ сосредоточена в кишечнике. К моменту, когда напиток доходит до кишечника, его кислотность уже полностью нейтрализуется.

Поможет ли кола при обезвоживании?

На первый взгляд может показаться, что кола эффективна при обезвоживании, поскольку напиток компенсирует потерю жидкости, а сахар придаст пациенту энергии. Однако делать этого не рекомендуют, и вот почему:

Слишком мало натрия. При диарее организм теряет электролиты, необходимые для нормальной работы клеток. Аптечные средства для регидратации содержат достаточное количество натрия для восполнения потери, в то время как в коле его ничтожно мало.

При диарее организм теряет электролиты, необходимые для нормальной работы клеток. Аптечные средства для регидратации содержат достаточное количество натрия для восполнения потери, в то время как в коле его ничтожно мало. Высокая осмолярность. Это показатель количества растворённых частиц на литр раствора. Если осмолярность напитка или пищи выше, чем у плазмы крови, то в кишечник будет вытягиваться вода (для выравнивания осмолярности). Осмолярность колы достигает 490–780 мОсм/л, тогда как у специализированных растворов для регидратации близка к плазме крови (270–330 мОсм/л). Из-за избытка сахара кола работает как «осмотическая ловушка». Она вытягивает воду из тканей в просвет кишечника. Это провоцирует ещё более сильную диарею и усугубляет обезвоживание.

Это показатель количества растворённых частиц на литр раствора. Если осмолярность напитка или пищи выше, чем у плазмы крови, то в кишечник будет вытягиваться вода (для выравнивания осмолярности). Осмолярность колы достигает 490–780 мОсм/л, тогда как у специализированных растворов для регидратации близка к плазме крови (270–330 мОсм/л). Из-за избытка сахара кола работает как «осмотическая ловушка». Она вытягивает воду из тканей в просвет кишечника. Это провоцирует ещё более сильную диарею и усугубляет обезвоживание. Действие кофеина. Этот компонент стимулирует перистальтику и обладает лёгким слабительным эффектом, что только усиливает рвоту и понос.

Отравление свинцом и безоары: где кола показала эффект

Исследование 2025 года, опубликованное в Nature Communications, показало, что фосфорная кислота снижает всасывание свинца при случайном отравлении (например, проглатывании загрязнённой свинцом почвы) у подопытных животных, образуя нерастворимые соединения.

Другое исследование показало, что кола помогает растворить желудочные фитобезоары (пищевые комки). В 91% случаев это помогало избежать операций.

Важно. Эти работы проводились на животных или в рамках небольших клинических исследований, что не позволяет рассматривать колу как лекарство от упомянутых нарушений. Поэтому при возникновении таких проблем единственное верное решение — немедленное обращение в больницу.

Главное: кола не помогает при отравлениях и обезвоживании

Содержащиеся в напитке сахар и кофеин только ухудшают симптомы. Кроме того, в коле слишком мало натрия, что не позволяет использовать её как средство для восстановления водно-солевого баланса.

